Ломаченко не взяв прапор України на нагородження після бою (фото)

Боксер обгорнувся в кольори символу Білгород-Дністровського

Український боксер Василь Ломаченко переміг Річарда Коммі і здобув титул Інтерконтинентального чемпіона WBO. На нагородженні на нього накинули не прапор України, а символ Білгород-Дністровського, міста, де Василь мешкає.

Василь Ломаченко виступив у головній події турніру у Нью-Йорку. Українець тотально домінував та здобув впевнену перемогу за очками. Цей успіх став для нього другим у 2021 році. Раніше він достроково зупинив Масаєші Накатані.

Раніше Ломаченко вирішив летіти до Австралії. Камбосос його вже чекає.