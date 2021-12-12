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    Ломаченко не взяв прапор України на нагородження після бою (фото)

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    Василь Ломаченко переміг Річарда Коммі - Ломаченко не взяв прапор України на нагородження після бою (фото)
    Василь Ломаченко переміг Річарда Коммі
    фото з відкритих джерел

    Боксер обгорнувся в кольори символу Білгород-Дністровського

    Український боксер Василь Ломаченко переміг Річарда Коммі і здобув титул Інтерконтинентального чемпіона WBO. На нагородженні на нього накинули не прапор України, а символ Білгород-Дністровського, міста, де Василь мешкає.

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    Василь Ломаченко виступив у головній події турніру у Нью-Йорку. Українець тотально домінував та здобув впевнену перемогу за очками. Цей успіх став для нього другим у 2021 році. Раніше він достроково зупинив Масаєші Накатані.

    Раніше Ломаченко вирішив летіти до Австралії. Камбосос його вже чекає.

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    Теги: бокс Василь Ломаченко прапор Річард Коммі
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    Ломаченко не взяв прапор України на нагородження після бою (фото)