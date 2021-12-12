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    Ломаченко побив ганця і здобув титул Інтерконтинентального чемпіона WBO

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    Василь Ломаченко впевнено переміг Річарда Коммі - Ломаченко побив ганця і здобув титул Інтерконтинентального чемпіона WBO
    Василь Ломаченко впевнено переміг Річарда Коммі
    фото з відкритих джерел

    Українець здобув перемогу над Коммі рішенням суддів

    Василь Ломаченко провів черговий поєдинок. У нью-йоркському «Медісон-сквер-гарден» він впевнено переміг ганця Річарда Коммі. Бій тривав усі 12 раундів. Перевагу українця засвідчили всі судді. Супернику віддали лише перший раунд. Решта 11-ть залишилися за Ломаченком.

    Бій за звання Інтерконтинентального чемпіона WBO боксери розпочали обережно. Коммі мав перевагу в довжині рук і попервах уміло тримав українця на дистанції. Спочатку в нього проходили удари по корпусу, завдяки чому за ним і залишився початок поєдинку. Проте вже в другому раунді Ломаченко кілька разів влучив у голову і розставив акценти в сутичці. Ганцю залишалося оборонятися, що він і робив решту поєдинку.

    В сьомому раунді українець провів чудову комбінацію, результатом якої став нокдаун. Рефері відкрив Коммі рахунок, але дозволив йому продовжити бій. Василь побіг добивати, але не встиг до гонгу на перерву.

    Втім, Річард хоч і зібрав останні сили, але гідний опір чинити вже не міг. Ломаченко вправно комбінував і впевнено довів справу до перемоги. Оцінки суддів: 117–110, 119–108, 119–108.

    Тепер Ломаченко має шанс знову побитися за титул. Теофімо Лопес, який відібрав у Василя титули, не давав Ломаченку реванш, сам позбувся поясів, поступившись Джорджу Камбососу. Останній вже висловився, що не проти провести сутичку з українцем, проте вона має відбутися в Австралії.

    Ломаченко, нагадаємо, у червні повернувся на ринг після поразки від Теофімо Лопеса та виграв технічним нокаутом у Масаєші Накатані.

    Докладніше: Ломаченко – Коммі: онлайн-трансляція бою.

    Раніше Усик приїхав підтримати Ломаченка в шапці-вушанці. В мережі переполох (фото).

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    Теги: бокс Василь Ломаченко Річард Коммі
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    Ломаченко побив ганця і здобув титул Інтерконтинентального чемпіона WBO