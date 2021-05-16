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    Шевченко без кількох гравців розпочав підготовку до чемпіонату Європи

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    Національна команда готується до Євро - Шевченко без кількох гравців розпочав підготовку до чемпіонату Європи
    Національна команда готується до Євро
    Фото УАФ

    Українська збірна проведе тритижневий тренувальний збір у Харкові

    Національна команда України х футболу розпочала підготовку до чемпіонату Європи. На збір у Харків прибули гравці з чемпіонатів, де сезон уже завершився. Наразі немає Олександра Зінченка, який з «Манчестер Сіті» зіграє 29 травня в фіналі Ліги чемпіонів, Руслана Малиновського з «Аталанти», яка веде боротьбу за друге місце в чемпіонаті Італії, півзахисника «Вест Гема» Андрія Ярмоленка та «бельгійців» Богдана Михайличенка з «Андерлехта», гравців «Гента» Романа Яремчука та Романа Безуса.

    Крім того, через травми не зіграють на Євро динамівці Олександр Андрієвський та Володимир Шепелєв, а також «гірник» Жуніор Мораес.

    Сьогодні вранці футболісти провели повноцінне тренування.

    Список гравців, присутніх наразі на зборі

    Воротарі: Георгій Бущан («Динамо»), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва — «Шахтар»).

    Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Денис Попов (усі — «Динамо»), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі — «Шахтар»).

    Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков (усі — «Шахтар»), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Богдан Лєднєв (усі — «Динамо»), Артем Бондаренко («Маріуполь»), Євген Макаренко («Кортрейк», Бельгія), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина).

    Нападники: Артем Довбик («Дніпро-1»), Артем Беседін («Динамо»).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко
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