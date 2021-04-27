Де дивитися півфінал Ліги чемпіонів «Реал» – «Челсі»

У Мадриді зустрінуться засновники футбольної Суперліги

УЄФА не став карати клуби, які прагнули перетягнути фінансову ковдру Ліги чемпіонів на себе. Турнір дограється в звичному форматі, а в першому з півфіналів зіграють два засновники футбольної Суперліги «Реал» та «Челсі».

Зазначимо, що «Реал» виграв Лігу чемпіонів 13 разів, «Челсі» – один раз. Гра цікава протистоянням тренерів Зінедіна Зідана і Томаса Тухеля. Вони зустрічалися вже чотири рази, і жодного разу французу не вдалося здобути перемогу. У 2016 році на груповому етапі «Боруссія» Дортмунд, ведена Тухелем, двічі рятувалася в матчах зі «вершковими» (обидва рази 2:2). Ще дві зустрічі датовані 2019 роком, і теж в групі. Тоді Тухель очолював вже «ПСЖ». Удома парижани розмазали суперника з рахунком 3:0, а в гостях зіграли внічию (2:2), причому мадридці знову втратили перевагу в два м'ячі.

У господарів є кадрові проблеми: Азар не в формі, а поява Федеріко Вальверде (карантин після коронавирусу), Серхіо Рамоса, Ферлана Менді і Лукаса Васкеса взагалі неможлива через стан їхнього здоров'я. У «Челсі» не буде тільки Матео Ковачіча.

Першу гру «Реал» – «Челсі» покажуть канал «Футбол 1», а також майданчики Oll.tv, MEGOGO, Volia TV. Початок – о 22:00.