З’явилося відео неймовірної вертушки українця в сутичці з чемпіоном світу з Росії

Дмитро Пишков поступався під час поєдинку, але тричі зумів перекинути суперника

На чемпіонаті Європи у Варшаві збірна України з боротьби греко-римським стилем не дуже вдало розпочала змагання. Жан Беленюк поступився в 1/8 фіналу, невдача спіткала ще кількох спортсменів. Після першого дня маємо лише одного представника в сутичці за бронзову нагороду. Проте поєдинок Дмитра Пишкова з чемпіоном світу з Росії Абуязидом Манциговим. Українець поступався під час поєдинку, але коли суддя поставив суперника в партер, блискуче скористався наданим шансом.

У втішних сутичках за вихід до бронзового фіналу змагатиметься Олександр Грушин, Жан Беленюк та Олександр Чернецький.

Крім цього, 24 квітня на килими вийдуть борці в категоріях до 60, 67, 72, 82 і 97 кг.

Зате чудово виступили жінки-вольниці, які здобули шість нагород і стали найкращими на континенті.