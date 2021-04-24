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    З’явилося відео неймовірної вертушки українця в сутичці з чемпіоном світу з Росії

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    Дмитро Пишков провів чудову атаку - З’явилося відео неймовірної вертушки українця в сутичці з чемпіоном світу з Росії
    Дмитро Пишков провів чудову атаку
    Фото з відкритих Джерел

    Дмитро Пишков поступався під час поєдинку, але тричі зумів перекинути суперника

    На чемпіонаті Європи у Варшаві збірна України з боротьби греко-римським стилем не дуже вдало розпочала змагання. Жан Беленюк поступився в 1/8 фіналу, невдача спіткала ще кількох спортсменів. Після першого дня маємо лише одного представника в сутичці за бронзову нагороду. Проте поєдинок Дмитра Пишкова з чемпіоном світу з Росії Абуязидом Манциговим. Українець поступався під час поєдинку, але коли суддя поставив суперника в партер, блискуче скористався наданим шансом.

    У втішних сутичках за вихід до бронзового фіналу змагатиметься Олександр Грушин, Жан Беленюк та Олександр Чернецький.

    Крім цього, 24 квітня на килими вийдуть борці в категоріях до 60, 67, 72, 82 і 97 кг.

    Зате чудово виступили жінки-вольниці, які здобули шість нагород і стали найкращими на континенті.

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    Теги: греко-римська боротьба вільна боротьба
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