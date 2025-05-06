Син Роналду отримав виклик у юнацьку збірну Португалії з футболу

Роналду душ Сантуш має взяти участь у турнірі імені Влатка Марковича у Хорватії

Роналду душ Сантуш 14 років, він грає в системі «Аль-Насра»

Син п'ятиразового володаря «Золотого м'яча» Кріштіано Роналду Роналду душ Сантуш отримав виклик до складу збірної Португалії з футболу серед гравців не старше 15 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт португальської федерації футболу.

Роналду душ Сантуш має взяти участь у турнірі імені Влатка Марковича у Хорватії. Португальці на турнірі зіграють з Англією, Японією та Грецією. Турнір пройде з 13 до 18 травня.

Роналду душ Сантуш 14 років, він грає в системі «Аль-Насра». Раніше він виступав за академії «Ювентуса» та «Реала», у складі яких свого часу грав і Кріштіано Роналду.

Нагадаємо, клуби аргентинця Ліонеля Мессі («Інтер Майамі») та португальця Кріштіану Роналду («Аль-Наср») синхронно завершили участь у Лігах чемпіонів своїх конфедерацій.

«Інтер Майамі» та «Аль-Наср» протягом однієї доби поступилися в півфіналах турнірів.

Клуб Мессі в ніч на 1 травня з рахунком 1:3 програв «Ванкуверу» матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ (перша гра завершилася з рахунком 0:2) і вибув з турніру.

30 квітня клуб Роналду не зміг вийти у фінал Ліги чемпіонів АФК, поступившись в єдиній півфінальній зустрічі японському «Кавасакі Фронталі» з рахунком 2:3.

40-річний Кріштіану Роналду та 37-річний Ліонель Мессі провели повні матчі у складах своїх команд, однак не змогли їм допомогти вийти до фіналу.

Як повідомлялося, мадридський «Реал» цікавиться 26-річним півзахисником «Ліверпуля» Алексісом Мак Аллістером.

Згідно з інформацією джерела, мерсисайдці готові відпустити аргентинського футболіста, якщо надійде пропозиція у розмірі 100 млн євро. Наголошується, що в «Реалі» високо оцінюють ігрові якості Мак Аллістера, проте вважають зазначену суму завищеною.

У нинішньому сезоні Мак Аллістер взяв участь у 47 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився сімома голами та п'ятьма результативними передачами.

Контракт гравця з «Ліверпулем» діє до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 90 млн. євро.