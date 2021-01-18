Львівський «Рух» підписав футболіста, який забивав збірній Англії на Євро-2016
Новачком львів’ян став чвертьфіналіст чемпіонату Європи Раґнар Сіґурдссон
Львівський «Рух» оголосив про підписання контракту із оборонцем збірної Ісландії Раґнаром Сіґурдссоном.
Старожил збірної Ісландії підписав контракт на півроку з опцією продовження ще на сезон.
У складі «Руху» 34-річний Сіґурдссон виступатиме під №22.
«Моє головне завдання в «Русі» - допомогти команді зберегти прописку в елітному дивізіоні. Прийшов сюди, бо добре знаю головного тренера. Свого часу разом з Іваном Федиком працював в іншому клубі (таке формулювання офіційного сайту «Руху», який вочевидь не бажає вказувати, що цей клуб – російський «Краснодар» - прим.). Знаю, що у «Руху» грандіозні плани. Тут будується чудова академія. Тому я радий бути частиною цього проекту», - сказав ісландець.
У ході кар'єри Сіґурдссон виступав за «Філкір», «Гетеборґ», «Копенгаґен», «Краснодар», «Фулем», «Рубін» і «Ростов».
Серед його найбільш значущих командних досягнень – перемоги в чемпіонатах Швеції та Данії.
За збірну Ісландії Сіґурдссон виступає з 2007 року. Він провів за команду 96 матчів і забив 5 м’ячів. Він займає друге місце в списку гравців з найбільшою кількістю матчів за ісландську збірну.
Разом з ісландською збірною Сіґурдссон дійшов до чвертьфіналу Євро-2016, забивши гол у ворота Англії в 1/8 фіналу, а також грав на чемпіонаті світу-2018.