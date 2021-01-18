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    Львівський «Рух» підписав футболіста, який забивав збірній Англії на Євро-2016

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    Новий&nbsp;&laquo;рухівець&raquo; Раґнар Сіґурдссон - Львівський «Рух» підписав футболіста, який забивав збірній Англії на Євро-2016
    Новий «рухівець» Раґнар Сіґурдссон
    Світлина - ФК «Рух»

    Новачком львів’ян став чвертьфіналіст чемпіонату Європи Раґнар Сіґурдссон

    Львівський «Рух» оголосив про підписання контракту із оборонцем збірної Ісландії Раґнаром Сіґурдссоном.

    Старожил збірної Ісландії підписав контракт на півроку з опцією продовження ще на сезон.

    У складі «Руху» 34-річний Сіґурдссон виступатиме під №22.

    «Моє головне завдання в «Русі» - допомогти команді зберегти прописку в елітному дивізіоні. Прийшов сюди, бо добре знаю головного тренера. Свого часу разом з Іваном Федиком працював в іншому клубі (таке формулювання офіційного сайту «Руху», який вочевидь не бажає вказувати, що цей клуб – російський «Краснодар» - прим.). Знаю, що у «Руху» грандіозні плани. Тут будується чудова академія. Тому я радий бути частиною цього проекту», - сказав ісландець.

    Раґнар Сіґурдссон став частиною амбіційного винниківського проєкту
    Раґнар Сіґурдссон став частиною амбіційного винниківського проєкту

    У ході кар'єри Сіґурдссон виступав за «Філкір», «Гетеборґ», «Копенгаґен», «Краснодар», «Фулем», «Рубін» і «Ростов».

    Серед його найбільш значущих командних досягнень – перемоги в чемпіонатах Швеції та Данії.

    За збірну Ісландії Сіґурдссон виступає з 2007 року. Він провів за команду 96 матчів і забив 5 м’ячів. Він займає друге місце в списку гравців з найбільшою кількістю матчів за ісландську збірну.

    Разом з ісландською збірною Сіґурдссон дійшов до чвертьфіналу Євро-2016, забивши гол у ворота Англії в 1/8 фіналу, а також грав на чемпіонаті світу-2018.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК «Рух» (Винники) спорт поза політикою Іван Федик Раґнар Сіґурдссон
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