Львівський «Рух» підписав футболіста, який забивав збірній Англії на Євро-2016

Новачком львів’ян став чвертьфіналіст чемпіонату Європи Раґнар Сіґурдссон

Львівський «Рух» оголосив про підписання контракту із оборонцем збірної Ісландії Раґнаром Сіґурдссоном.

Старожил збірної Ісландії підписав контракт на півроку з опцією продовження ще на сезон.

У складі «Руху» 34-річний Сіґурдссон виступатиме під №22.

«Моє головне завдання в «Русі» - допомогти команді зберегти прописку в елітному дивізіоні. Прийшов сюди, бо добре знаю головного тренера. Свого часу разом з Іваном Федиком працював в іншому клубі (таке формулювання офіційного сайту «Руху», який вочевидь не бажає вказувати, що цей клуб – російський «Краснодар» - прим.). Знаю, що у «Руху» грандіозні плани. Тут будується чудова академія. Тому я радий бути частиною цього проекту», - сказав ісландець.

Раґнар Сіґурдссон став частиною амбіційного винниківського проєкту

У ході кар'єри Сіґурдссон виступав за «Філкір», «Гетеборґ», «Копенгаґен», «Краснодар», «Фулем», «Рубін» і «Ростов».

Серед його найбільш значущих командних досягнень – перемоги в чемпіонатах Швеції та Данії.

За збірну Ісландії Сіґурдссон виступає з 2007 року. Він провів за команду 96 матчів і забив 5 м’ячів. Він займає друге місце в списку гравців з найбільшою кількістю матчів за ісландську збірну.

Разом з ісландською збірною Сіґурдссон дійшов до чвертьфіналу Євро-2016, забивши гол у ворота Англії в 1/8 фіналу, а також грав на чемпіонаті світу-2018.