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    Перша ліга шокує сенсаціями: два претенденти на Прем’єр-лігу програли (відео)

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    Роман Кузьмин (у зеленій формі) вивів у Харкові &laquo;Прикарпаття&raquo; вперед, але переваги команда не втримала - Перша ліга шокує сенсаціями: два претенденти на Прем’єр-лігу програли (відео)
    Роман Кузьмин (у зеленій формі) вивів у Харкові «Прикарпаття» вперед, але переваги команда не втримала
    Світлина - МФК «Прикарпаття»

    Конкуренція за три перепустки в еліту залишається такою ж гострою

    У п’ятницю, 24 липня, завершився 26-й тур чемпіонату України з футболу в першій лізі.

    Найбільша сенсація зафіксована в Кременчуці, де один із претендентів на підвищення в класі «Оболонь-Бровар» програла 0:1 команді з нижньої частини таблиці «Кременю». Єдиний м’яч на 82-й хвилині забив Артем Бафталовський.

    Також несподіваною можна вважати перемогу волочиського «Агробізнеса» з великим рахунком над третьою напередодні матчу командою турніру, луцькою «Волинню». Додаткових складнощів «круасанам» додавав той факт, що через хуліганський вчинок свого власника Олега Собуцького, котрий у попередньому турі побив суддю і був відсторонений від футболу довічно, вони змушені були проводити на нейтральному полі. Перемогу 3:0 «Агробізнесу» принесли голи Сергія Семенюка, Миколи Когута і Руслана Черненка.

    Непросто далася домашня перемога над івано-франківським «Прикарпаттям» харківському «Металістові-1925». Після трьох поразок поспіль слобожанців замість Андрія Демченка очолив В’ячеслав Хруслов. «Прикарпаття» відкрило рахунок на 17-й хвилині – відзначився Роман Кузьмин. Але потім двічі помилився оборонець івано-франківців Іван Пастух. Спершу він привіз у свої ворота пенальті, який реалізував Ярослав Ямполь. А в середині другого тайму Пастух втратив м’яч у власному карному майданчику і в підсумку Дерек Рібейро ударом головою вивів харків’ян уперед. А в компенсований арбітром час Максим Єрмоленко встановив остаточний підсумок – 3:1.

    Ще один претендент на підвищення у класі львівський «Рух» переміг 2:1 «Гірник-Спорт» із Горішніх Плавнів – 2:1. М’ячі у переможців забили Іван Калюжний та Микола Кухаревич, у суперників – Олексій Бойко. Цікаво, що Кухаревич за рахунку 1:1 забив переможний гол, коли «Рух» грав у меншості. На 52-й хвилині вилучення отримав Володимир Заставний.

    Також у п’ятницю «Миколаїв» переміг на виїзді 3:1 «Балкани». У «корабелів» забивали Руслан Паламар, Богдан Кушніренко і Владислав Ляшевський, у «балканців» - Костянтин Пархоменко.

    Після 26-ти турів лідером залишається «Інгулець» - 54 очки. У «Миная» на очко менше. Третім іде «Агробізнес» - 50 пунктів. По 48 очок мають «Волинь» і «Рух». «Металіст-1925» з 47-ма очками шостий. «Оболонь» має 46 очок і йде сьомою. Восьме місце посідає краматорський «Авангард» - 42 очки.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Металіст» ФК Волинь ФК Прикарпаття Руслан Черненко Перша ліга ФК «Минай» ФК «Оболонь-Бровар» ФК «Авангард» (Краматорськ) Микола Когут ФК «Агробізнес» (Волочиськ) ФК «Кремінь» (Кременчук) ФК «Рух» (Винники) Роман Кузьмин «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) Сергій Семенюк Олег Собуцький Володимир Заставний Іван Калюжний Микола Кухаревич Богдан Кушніренко Дерек Рібейро Іван Пастух В'ячеслав Хруслов Артем Бафталовський Максим Єрмоленко Ярослав Ямполь Олексій Бойко
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