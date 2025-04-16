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Магучіх та Левченко потрапили до заявки першого етапу «Діамантової ліги»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Магучіх та Левченко потрапили до заявки першого етапу «Діамантової ліги»
Магучіх у 2024 році вдруге поспіль захистила титул переможниці фіналу Діамантової ліги
фото: Reuters

Відкриватиме програму нового сезону Діамантової ліги етап у Сямені

Організатори Діамантової ліги, найпрестижнішої комерційної серії змагань з легкої атлетики, опублікували на офіційному сайті список учасників на перший етап нового сезону-2025, який відбудеться у китайському Сямені. Участь у ньому візьмуть дві українки.

Відкриватиме програму нового сезону Діамантової ліги етап у Сямені, який відбудеться в один день – суботу, 26 квітня.

Україну на стартовому етапі змагань сезону представлятимуть дві легкоатлетки, які виступатимуть у стрибках у висоту: чемпіонка Європи у приміщенні Ярослава Магучіх й віцечемпіонка України Юлія Левченко.

Магучіх у 2024 році вдруге поспіль захистила титул переможниці фіналу Діамантової ліги, тоді як для Левченко востаннє брала участь у змаганнях у червні 2024 року, на етапі в Стокгольмі. У активі Юлії три поспіль «срібла» фіналів Діамантової ліги – 2017, 2018, 2019 роки.

Для обох українських стрибунок змагання в Сямені стануть першими офіційними у літній частині сезону. Магучіх до того ж виступить на них після відновлення від травми, якої зазнала наприкінці сезону в приміщенні.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх здобула бронзову медаль на чемпіонаті світу-2025 з легкої атлетики у приміщенні, який проходив у китайському Нанкіні

Спортсменка завершила фінальні змагання зі стрибків у висоту з результатом 1,95 метра, успішно подолавши цю планку з першої спроби. Проте висоту 1,97 метра Ярославі Магучіх підкорити не вдалося, після чого вона перенесла спроби на 1,99 метра, але не змогла їх реалізувати.

Ще одна представниця України, Катерина Табашник, завершила змагання на дев'ятому місці, стрибнувши на 1,89 метра.

Переможницею турніру вдруге поспіль стала австралійка Нікола Оліслагерс, яка взяла 1,97 метра та випередила свою співвітчизницю Елеанор Паттерсон за кількістю спроб. Паттерсон із таким самим результатом здобула срібну медаль.

Джерело
Теги: Юлія Левченко Ярослава Магучіх легка атлетика

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