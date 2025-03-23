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Магучіх здобула бронзу чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Магучіх здобула бронзу чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні
Магучіх завершила змагання з результатом 1,95 метра
фото: Associated Press

Висоту 1,97 метра Ярославі Магучіх підкорити не вдалося

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула бронзову медаль на чемпіонаті світу-2025 з легкої атлетики у приміщенні, який проходить у китайському Нанкіні. Про це повідомляє «Главком».

Спортсменка завершила фінальні змагання зі стрибків у висоту з результатом 1,95 метра, успішно подолавши цю планку з першої спроби. Проте висоту 1,97 метра Ярославі Магучіх підкорити не вдалося, після чого вона перенесла спроби на 1,99 метра, але не змогла їх реалізувати.

Ще одна представниця України, Катерина Табашник, завершила змагання на дев'ятому місці, стрибнувши на 1,89 метра.

Переможницею турніру вдруге поспіль стала австралійка Нікола Оліслагерс, яка взяла 1,97 метра та випередила свою співвітчизницю Елеанор Паттерсон за кількістю спроб. Паттерсон із таким самим результатом здобула срібну медаль.

Чемпіонат світу-2025 у приміщенні. Стрибки у висоту (жінки), фінал

1. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1,97 м
2. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,97 м
3. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,95 м
...
9. Катерина Табашник (Україна) – 1,89 м

До слова, Ярослава Магучіх після того, як втретє поспіль здобула «золото» чемпіонату Європи в приміщенні у стрибках у висоту, в прямому ефірі продекламувала «Заповіт» Тараса Шевченка

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Теги: стрибки у висоту легка атлетика Катерина Табашник Ярослава Магучіх

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