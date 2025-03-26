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Легкоатлета Гаврилюка відсторонили від змагань за порушення антидопінгових правил

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Легкоатлета Гаврилюка відсторонили від змагань за порушення антидопінгових правил
Останніми офіційними змаганнями, у яких Гаврилюк брав участь став командний чемпіонат України
фото: odussh.if.ua

Дискваліфікація набула чинності 27 грудня 2024 року і завершиться 26 грудня 2026 року

Національний антидопінговий центр України (НАДЦ) запровадив санкції проти метальника молота Михайла Гаврилюка. Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Український метальник молота Михайло Гаврилюк отримав дворічне відсторонення від офіційних змагань за порушення антидопінгових правил.

Гаврилюк отримав дискваліфікацію за порушення статті 2.4 Антидопінгових правил Національного антидопінгового центру України.

У документі зазначено, що відсторонення отримає спортсмен, який у будь-якій комбінації пропустив три тестування та/або не надав інформацію про місцезнаходження протягом 12-місячного періоду.

Дискваліфікація набула чинності 27 грудня 2024 року і завершиться 26 грудня 2026 року.

Останніми офіційними змаганнями, у яких Гаврилюк брав участь став командний чемпіонат України, що пройшов у травні 2024 року в Луцьку. Михайло тоді показав найкращий результат сезону – метнув молота на 72.89 метри та посів друге місце.

Хто такий Михайло Гаврилюк

Михайло Гаврилюк – 26-річний український легкоатлет. Чемпіон Європи з метання молота серед юнаків (2016 рік), а також бронзовий призер молодіжного легкоатлетичного Євро-2019 з метання молота. Дворазовий призер чемпіонатів світу серед юнаків (2015 рік, срібло) та юніорів (2018 рік, бронза). Переможець Європейського юнацького олімпійського фестивалю (2015 рік).

Нагадаємо, колишня українська тхеквондистка Юлія Волкова, яка наразі має російський паспорт, була дискваліфікована за порушення антидопінгових правил. 

Рішення про дискваліфікацію винесено на основі перевірки бази даних московської антидопінгової лабораторії (LIMS).

Повідомляється, що у листопаді 2014 року в пробі Волкової була виявлена заборонена речовина – фуросемід.

Термін усунення спортсменки – з 1 листопада 2024-го по 31 жовтня 2026 року.

45‑річна Волкова – бронзова призерка чемпіонату Європи (2010 рік) у складі збірної України, семиразова чемпіонка України (2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 роки).

29 жовтня 2015 року російський диктатор Володимир Путін своїм указом надав Волковій громадянство Російської Федерації.

Теги: метання молота легка атлетика допінг

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