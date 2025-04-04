Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Жінка не рівняється з чоловіком». Новий сексистський скандал в українському спорті

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
«Жінка не рівняється з чоловіком». Новий сексистський скандал в українському спорті
Вадим Кравчук – учасник цьогорічного Євро з легкої атлетики у приміщенні
фото: Fb Вадима Кравчука

Легкоатлет Кравчук: Як може рівнятися жінка з чоловіком, якщо жіночі права зараз повністю вільні?

Стрибун у висоту Вадим Кравчук опублікував серію скандальних коментарів під дописом «Суспільне Спорт», присвяченому сексистським висловлюванням президента футбольного клубу «Інгулець» Олександру Поворознюку.

На сторінці в Instagram було опубліковано допис, в якому жіноча збірна України з футболу засудила сексистські висловлювання президента «Інгульця» Олександра Поворознюка. Власник клубу з Петрового, коментуючи відсутність жіночої команди «Інгульця», зазначав, що «не розуміє жіночого футболу», а тому не думав про її створення.

«Не знаю. Це не для мене. Я не розумію жіночого футболу. Там окрім красивих дівчат я футболу не бачу. А з красивими дівчатами треба щось інше робити, а не у футбол грати», – говорив Поворознюк.

У відповідь на висловлювання президента «Інгульця» жіноча збірна України з футболу підготувала звернення, в якому засудила його слова. Окремо заяви Поворознюка в коментарі для Суспільне Спорт прокоментувала футболістка збірної України Яна Котик.

Висловлювання Поворознюка на тему жіночого футболу активно засудили в коментарях в Instagram. Втім, на наступний день на захист поглядів президента «Інгульця» став стрибун у висоту Вадим Кравчук, який написав одразу декілька сексистських коментарів.

Обережно! Присутня ненормативна лексика!

9 фото
На весь екран

Зокрема, Кравчук відзначив, що жінки, як і чоловіки «на рівні мусять бути в окопах», коли йдеться про рівність жіночого та чоловічого футболу. А також вступився у словесні перепалки з іншими користувачами, які вирішили йому в цьому заперечити.

«Мені подобається жіночий футбол, але я не бачу сенсу, коли гравець пише, що стоять на рівні з чоловічим. Як може рівнятися жінка з чоловіком, якщо жіночі права зараз повністю вільні? Хочете – їдьте за кордон, що хочете робіть, створюйте нові сім’ї за кордоном, а чоловіків ловлять, як собак. То хто до кого може порівнятися?» – написав Кравчук.

Вадим Кравчук – учасник цьогорічного Євро з легкої атлетики у приміщенні. На змаганнях в Апелдорні 28-річний стрибун у висоту не подолав кваліфікацію, закінчивши виступи на планці 2.18 м. 

Теги: Вадим Кравчук легка атлетика скандал жінка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Весна – це чудова пора для змін іміджу та турботи про своє волосся
Місячний календар стрижок на квітень 2025: ідеальні дати для зміни зачіски
31 березня, 17:38
Ердоган позбувається головного конкурента на президентських виборах 2028 року
Багато турків та одна туркеня
19 березня, 22:00
Колишній нардеп заявляє, що провокативні кадри поширюють його недруги
Загадка «трусів Мосійчука». Чи був конфуз у прямому ефірі? (відео)
19 березня, 17:26
Жінка не могла самостійно вийти на вулицю
У Гостомелі муніципальна варта допомогла літній жінці, заблокованій у будинку після ударної хвилі
19 березня, 17:10
Поліція Київщини документує наслідки дронової атаки РФ
Нічна атака дронів на Київщину: пошкоджено житлові будинки, автомобілі, є постраждалі
19 березня, 08:51
Олексій Філюк розвінчує у своїх соцмережах різні церковні забобони
Чи можна користуватися контрацептивами? Популярний священник-блогер дав пораду
18 березня, 22:00
один із снарядів потрапив у приватний будинок
Росіяни обстріляли Херсон та передмістя: загинула жінка
15 березня, 12:41
І прибічники і противники відсторонененого президента бриють голови на вулицях
Прибічники і противники президента Південної Кореї голодують та бриють голови
12 березня, 22:02
Багато пенсіонерів у Німеччині мають проблеми з грошима
Скільки грошей потрібно для безтурботної старості у Німеччині
12 березня, 05:00

Новини

«Жінка не рівняється з чоловіком». Новий сексистський скандал в українському спорті
«Жінка не рівняється з чоловіком». Новий сексистський скандал в українському спорті
Відразу п'ятеро французьких тенісистів погоріли на договірних матчах
Відразу п'ятеро французьких тенісистів погоріли на договірних матчах
Українська арбітриня працюватиме на поєдинках фінальної частини жіночого Євро-2025
Українська арбітриня працюватиме на поєдинках фінальної частини жіночого Євро-2025
Україну та мене особисто не хочуть бачити в керівному органі УЄФА, – Шевченко
Україну та мене особисто не хочуть бачити в керівному органі УЄФА, – Шевченко
«Сподіваюсь, Овечкіну відірве ноги». Український хокеїст зробив жорстку заяву
«Сподіваюсь, Овечкіну відірве ноги». Український хокеїст зробив жорстку заяву
Cуддя Балков був довічно дискваліфікований за спробу впливу на оцінку українських фігуристів
Cуддя Балков був довічно дискваліфікований за спробу впливу на оцінку українських фігуристів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
197K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 квітня: ситуація на фронті
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 квітня 2025
13K
Хіт про Путіна і прапори України. Фанати «Жальгіріса» влаштували яскравий перформанс
12K
Росія будує в Керчі корабель, який перевершить флагмана Чорноморського флоту
8547
Втрати ворога станом на 4 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
8425
4 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
Сьогодні, 10:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 00:56
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua