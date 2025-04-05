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Легкоатлет Кравчук вибачився за свої слова про жіночий футбол

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Легкоатлет Кравчук вибачився за свої слова про жіночий футбол
Кравчук написав кілька скандальних коментарів в Instagram
фото: Instagram Вадима Кравчука

Кравчук: Я не є сексистом – мені прикро, що я помилився у донесенні думки і був різким

Український стрибун у висоту Вадим Кравчук приніс вибачення за свої слова про жіночий футбол. Про це повідомляє «Главком».

«Хочу вибачитися перед усією жіночою спільнотою. Беру відповідальність за свої слова і ситуацію, яка склалась. Мені дуже прикро, що відбулась така ситуація щодо мого коментаря під постом «Суспільне Спорт», які згодом я видалив. Прошу вибачення перед усіма жінками. Будь-які слова будуть звучати, як виправдання, але моя думка полягала в тому, що зараз важко зрівняти чоловічий футбол та жіночий, адже більшість чоловіків не мають змоги брати участь у змаганнях та тренуваннях, бо захищають нашу країну», – написав в Inatagram Кравчук.

Він також зазначив, що жінки вимушені брати на себе більшість чоловічої роботи при нинішніх реаліях.

«Я не є сексистом – мені прикро, що я помилився у донесенні думки і був різким», – наголосив легкоатлет.

Нагадаєм, Кравчук опублікував серію скандальних коментарів під дописом «Суспільне Спорт», присвяченому сексистським висловлюванням президента футбольного клубу «Інгулець» Олександру Поворознюку.

На сторінці в Instagram було опубліковано допис, в якому жіноча збірна України з футболу засудила сексистські висловлювання президента «Інгульця» Олександра Поворознюка. Власник клубу з Петрового, коментуючи відсутність жіночої команди «Інгульця», зазначав, що «не розуміє жіночого футболу», а тому не думав про її створення.

«Не знаю. Це не для мене. Я не розумію жіночого футболу. Там окрім красивих дівчат я футболу не бачу. А з красивими дівчатами треба щось інше робити, а не у футбол грати», – говорив Поворознюк.

У відповідь на висловлювання президента «Інгульця» жіноча збірна України з футболу підготувала звернення, в якому засудила його слова. Окремо заяви Поворознюка в коментарі для Суспільне Спорт прокоментувала футболістка збірної України Яна Котик.

Висловлювання Поворознюка на тему жіночого футболу активно засудили в коментарях в Instagram. Втім, на наступний день на захист поглядів президента «Інгульця» став стрибун у висоту Вадим Кравчук, який написав одразу декілька сексистських коментарів.

Зокрема, Кравчук відзначив, що жінки, як і чоловіки «на рівні мусять бути в окопах», коли йдеться про рівність жіночого та чоловічого футболу. А також вступився у словесні перепалки з іншими користувачами, які вирішили йому в цьому заперечити.

«Мені подобається жіночий футбол, але я не бачу сенсу, коли гравець пише, що стоять на рівні з чоловічим. Як може рівнятися жінка з чоловіком, якщо жіночі права зараз повністю вільні? Хочете – їдьте за кордон, що хочете робіть, створюйте нові сім’ї за кордоном, а чоловіків ловлять, як собак. То хто до кого може порівнятися?» – написав Кравчук.

Вадим Кравчук – учасник цьогорічного Євро з легкої атлетики у приміщенні. На змаганнях в Апелдорні 28-річний стрибун у висоту не подолав кваліфікацію, закінчивши виступи на планці 2.18 м. 

Теги: Вадим Кравчук скандал жіночий футбол легка атлетика жінка

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