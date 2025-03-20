Де дивитися чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні: розклад трансляцій

Ярослава Магучіх буде боротися у Китаї за своє чергове золото

Пряма трансляція чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні в Україні буде здійснюватися на сайті «Суспільне Спорт»

Чемпіонат світу в приміщенні – головний старт зимової частини сезону-2025. Цьогоріч світова першість пройде після Євро в приміщенні, прийматиме її китайський Нанкін.

Україна на чемпіонаті світу-2025 з легкої атлетики у приміщенні буде представлена складом з семи легкоатлетів, які змагатимуться у чотирьох видах. По два спортсмени Україна матиме у жіночих та чоловічих стрибках у висоту, де виступлять, зокрема, обидва чинні чемпіони Європи в приміщенні: Ярослава Магучіх та Олег Дорощук.

Де дивитися чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні

Пряма трансляція чемпіонату світу-2025 з легкої атлетики у приміщенні в Україні буде здійснюватися на сайті «Суспільне Спорт».

Турнір на сайті транслюватиметься у повному обсязі в прямому ефірі: ранкові та вечірні сесії усіх змагальних днів. Також змагання транслюватимуться на місцевих каналах Суспільного.

Також на YouTube-каналі Суспільне Спорт окремо транслюватимуться наживо змагання у стрибках у висоту: чоловічий (п'ятниця, 21 березня, 12:30) та жіночий (неділя, 23 березня, 05:30) фінали.

Розклад чемпіонату світу-2025 з легкої атлетики у приміщенні

П'ятниця, 21 березня, 04:05-07:15. День 1: ранкова сесія

П'ятниця, 21 березня, 12:30-15:24. День 1: вечірня сесія

Субота, 22 березня, 04:05-06:31. День 2: ранкова сесія

Субота, 22 березня, 12:34-15:18. День 2: вечірня сесія

Неділя, 23 березня, 04:05-05:35. День 3: ранкова сесія

Неділя, 23 березня, 13:35-15:21. День 3: вечірня сесія

Нагадаємо, стрибун у висоту Олег Дорощук здобув золото чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні.