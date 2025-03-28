Голанд лише на 10 місці. У Норвегії визначили найпопулярніших спортсменів країни

В опитуванні, яке визначало найпопулярніших спортсменів Норвегії, взяло участь понад тисячу осіб

15-разовий чемпіон світу з лижних перегонів Йоханнес Клебо став найпопулярнішим спортсменом Норвегії у березні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TV2.

TV2 проведене опитування, у якому взяло участь понад тисячу осіб віком від 15 років. Опитування проходило із 11 по 18 березня цього року.

Варто зазначити, що зірковий нападник футбольної збірної Норвегії та «Манчестер Сіті» Ерлінг Голанд посів 10 місце. Разом з тим, інший футболіст збірної Норвегії Мартін Едегор опинився на 4 місці.

Топ-10 найпопулярніших спортсменів Норвегії у березні

Йоханнес Клебо (лижні перегони) – 29% Карстен Вархольм (легка атлетика) – 28% Йоханнес Бе (біатлон) – 25%. Мартін Едегор (футбол) – 22% Терезе Йохауг (лижні перегони) – 21% Маркус Рут (легка атлетика) – 17% Петтер Нортуг (лижні перегони) – 17% Якоб Інгебрігтсен (легка атлетика) – 16% Ярль Магнус Рійбер (лижне двоборство) – 14% Ерлінг Голанд (футбол) – 13%

Нагадаємо, дійшовши до четвертого кола турніру Miami Open українська тенісистка Еліна Світоліна гарантувала собі більш ніж $25 мільйонів призових у кар'єрі.

Перед турніром у США в активі Еліни було $24,979619 мільйонів призових, а вихід до четвертого кола Miami Open приносить гравчиням $103225.

Отже, загальна сума призових, зароблених Світоліною протягом кар'єри – $25,082844 мільйонів.

30-річна Еліна стане першою українською тенісисткою, яка досягла рубежу в $25 млн.

У цьому ж сезоні Світоліна своєю грою вже заробила понад $770 тисяч.

Нагадаємо, протягом кар'єри Еліна виграла 17 титулів WTA. Найвища сходинка, яку вона займала у рейтингу WTA – 3 місце.

Також Еліна Світоліна є бронзовою призеркою Олімпійських ігор у Токіо. Вона стала першою представницею українського тенісу, якій вдалося вибороти нагороду Олімпіади.