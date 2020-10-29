Менеджер Ломаченка розповів, скільки Василь буде відновлюватися після операції
Також Еґіс Клімас повідав, коли варто очікувати на повернення українця в ринг
Менеджер українського легковаговика Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) Еґіс Клімас розповів про самопочуття свого клієнта після операції на плечі, а також повідомив орієнтовні місяці повернення українця в ринг.
«Для фанатів Ломаченка, яким цікаво і важливо це знати: Лома почувається прекрасно після операції і повертається додому. Він швидко відновлюється і вже робить реабілітаційні вправи.
Він скоро повернеться. Сподіваюся, ми зможемо знову побачити його у рингу в березні чи квітні наступного року», - написав Клімас в Instagram.
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OK, this one for LOMA’s fans who are interested and if it’s important for you: Loma is feeling great after surgery and travel back home. He is recovering quickly and already doing rehabilitation exercises. He will be back soon, hopefully we can see him back in ring March/April next year. @lomachenkovasiliy #recovery #surgery #klimasmanagement
Нагадаємо, що в ніч з 17 на 18 жовтня американець Теофімо Лопес переміг Василя Ломаченка одноголосним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу. Пізніше стало відомо, що українець боксував з травмою плеча.