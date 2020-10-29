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    Менеджер Ломаченка розповів, скільки Василь буде відновлюватися після операції

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    Василь Ломаченко має повністю відновитися навесні - Менеджер Ломаченка розповів, скільки Василь буде відновлюватися після операції
    Василь Ломаченко має повністю відновитися навесні
    Світлина із соцмереж

    Також Еґіс Клімас повідав, коли варто очікувати на повернення українця в ринг

    Менеджер українського легковаговика Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) Еґіс Клімас розповів про самопочуття свого клієнта після операції на плечі, а також повідомив орієнтовні місяці повернення українця в ринг.

    «Для фанатів Ломаченка, яким цікаво і важливо це знати: Лома почувається прекрасно після операції і повертається додому. Він швидко відновлюється і вже робить реабілітаційні вправи.

    Він скоро повернеться. Сподіваюся, ми зможемо знову побачити його у рингу в березні чи квітні наступного року», - написав Клімас в Instagram.

    Нагадаємо, що в ніч з 17 на 18 жовтня американець Теофімо Лопес переміг Василя Ломаченка одноголосним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу. Пізніше стало відомо, що українець боксував з травмою плеча.

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    бокс Василь Ломаченко Еґіс Клімас Теофімо Лопес
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