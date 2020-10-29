Менеджер Ломаченка розповів, скільки Василь буде відновлюватися після операції



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Василь Ломаченко має повністю відновитися навесні Світлина із соцмереж

Також Еґіс Клімас повідав, коли варто очікувати на повернення українця в ринг

Менеджер українського легковаговика Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) Еґіс Клімас розповів про самопочуття свого клієнта після операції на плечі, а також повідомив орієнтовні місяці повернення українця в ринг.

«Для фанатів Ломаченка, яким цікаво і важливо це знати: Лома почувається прекрасно після операції і повертається додому. Він швидко відновлюється і вже робить реабілітаційні вправи.

Він скоро повернеться. Сподіваюся, ми зможемо знову побачити його у рингу в березні чи квітні наступного року», - написав Клімас в Instagram.

Нагадаємо, що в ніч з 17 на 18 жовтня американець Теофімо Лопес переміг Василя Ломаченка одноголосним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу. Пізніше стало відомо, що українець боксував з травмою плеча.

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