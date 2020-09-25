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    Ломаченко заявив про втому тіла перед поєдинком з Лопесом

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    Ломаченко із завойованим титулом WBC - Ломаченко заявив про втому тіла перед поєдинком з Лопесом
    Ломаченко із завойованим титулом WBC
    Instagram lomus_official

    Українець спробує завоювати звання абсолютного чемпіона світу

    Український чемпіон світу за версіями WBA, WBC і WBO Василь Ломаченко висловився щодо майбутнього бою з американцем Теофімо Лопесом.

    Ломаченко розповів про втому свого тіла. Але велика перерва допомогла йому вийти у гарну форму.

    «Все добре. У мене був річна перерва без боїв. Зараз я здоровий і щасливий. Мені 32 роки, і я дуже давно займаюся цим спортом. Звичайно, моє тіло трохи стомлено, але у мене була перерва. Я в гарній формі, - наголосив боксер. - Тепер я близький до своєї мети, перебуваю в кроці від своєї мрії. Коли я почав професійну кар'єру, я хотів стати абсолютним чемпіоном. Я за крок від цього. Хочу об'єднати пояси і вписати своє ім'я в історію боксу».

    Примітно, що Ломаченко виграв дві олімпійські золоті медалі, а потім став найшвидшим чемпіоном з боксу в трьох вагових категоріях, досягнувши цього результату всього за 12 боїв.

    Також додамо, Ломаченко і Лопес зустрінуться в об'єднавчому поєдинку за звання абсолютного чемпіона у легкому дивізіоні в Лас-Вегасі 17 жовтня на арені «MGM Grand». Раніше протистояння довелося перенести у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби Covid-19.

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    Джерело: Sky Sports

    бокс Василь Ломаченко WBC WBA WBO Теофімо Лопес
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