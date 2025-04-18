Історичний камбек. «Манчестер Юнайтед» у фантастичній грі здобув путівку до півфіналу Ліги Європи

Протистояння «Манчестер Юнайтед» – «Ліон» тривало до останньої секунди гри

«Манчестер Юнайтед» став першою командою в історії єврокубків, якій вдалося забити двічі на 120-й хвилині матчу. Це сталося у драматичному матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи проти «Ліона», що завершився перемогою англійців з рахунком 5:4 після додаткового часу. Про це повідомляє «Главком».

Після нічиєї у першій грі, «червоні дияволи» до 71-ї хвилини вели 2:0. Проте французький клуб, залишившись у меншості через вилучення Корентена Толіссо, зумів зрівняти рахунок – 2:2 – і перевести гру в екстратайми.

Незважаючи на чисельну перевагу, «Манчестер Юнайтед» пропустив ще два м’ячі та опинився у ролі наздоганяючого – рахунок став 2:4 на 114-й хвилині. Але команда Рубена Аморіма здійснила неймовірний камбек Бруну Фернандеш реалізував пенальті, а потім на 120-й та 121-й хвилинах Коббі Мейну і Гаррі Магвайр принесли команді історичну перемогу.

Цей матч не тільки увійшов до історії через унікальні два голи на 120-й хвилині, а й встановив новий рекорд результативності в додатковий час єврокубкових матчів – загалом п’ять голів.

Це також лише другий випадок, коли «Манчестер Юнайтед» переміг із рахунком 5:4 – вперше це сталося ще у лютому 1958 року проти «Арсенала».

Манчестер Юнайтед – Ліон 5:4 (2:2 основний час). (7:6 за сумою двох матчів)

Голи: 1:0 – 10 Угарте, 2:0 – 45+1 Далот, 2:1 – 71 Толіссо, 2:2 – 78 Тальяфіко, 2:3 – 105 Шеркі, 2:4 – 108 Ляказетт (пен), 3:4 – 114 Фернандеш (пен), 4:4 – 120 Мейну, 5:4 – 120+1 Магвайр

Після матчу головний тренер господарів Рубен Аморім поділився, що черпав натхнення з легендарного камбеку клубу у фіналі Ліги чемпіонів 1999 року проти «Баварії», коли «манкуніанці» вирвали перемогу в доданий час.

У півфіналі Ліги Європи на «Юнайтед» чекає зустріч з «Атлетіком». Іспанський клуб за сумою двох поєдинків переміг шотландський «Рейнджерс».

Перший матч відбудеться 1 травня на виїзді, а 8 травня – відповідь на «Олд Траффорд».

В іншому півфіналі Ліги Європи між собою зіграють «Тоттенгем» та «Буде-Глімт».

Нагадаємо, 16 квітня визначили всі півфіналісти Ліги чемпіонів.

«Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)

«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.

Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.

Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.

«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)

«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.

1/2 фіналу Ліги чемпіонів

«Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»

«Інтер» Мілан – «Барселона»

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.