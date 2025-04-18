«П'яний давав інтерв'ю?». Мілевський жорстко розкритикував колишнього одноклубника

Попов в коментарі пропагандистам заявив, що він чекає на повернення російських команд на міжнародну арену

Ексгравець «Динамо» та збірної України Артем Мілевський жорстко розкритикував свого колишнього одноклубника Горана Попова, який мріє про повернення російських команд до виступів у міжнародних турнірах. Про це повідомляє «Главком».

«Взагалі не хочу говорити про Попіка. Не знаю, він п'яний давав інтерв'ю чи що? Таке враження, що він не розуміє, що він каже, кому він каже і навіщо він каже. Він же знає, що в нього друзів багато, людей, з якими він грав у «Динамо»... Навіщо, навіть якщо він має свою думку, казати це в голос? Це в голові не вкладається. Хоче повернення російських футболістів, клубів... Ну ідіот, реально. Самі розумієте», – заявив Мілевський.

Нагадаємо, колишній футболіст київського «Динамо» македонець Горан Попов в коментарі пропагандистам заявив, що він чекає на повернення російських команд на міжнародну арену.

Зараз Попов активно займається агентською діяльністю та співпрацює, зокрема, і з російськими клубами. Також він стверджує, що був би радий поверненню російських команд на міжнародну арену.

«Я вірю, що це можливо, усі про це говорять. Буквально нещодавно спілкувалися із македонськими партнерами, вони впевнено сказали мені, що Росія отримає уайлд-кард на чемпіонат світу 2026 року. Такі розмови скрізь є і всі висловлюються позитивно. Я радий поверненню Росії, звичайно. Усі збірні та клуби мають грати там, де треба, бо між спортом та політикою є різниця», – заявив Попов.

Горан Попов був гравцем «Динамо» з 2010 до 2014 року. У складі київського клубу він став володарем Суперкубка України у 2011 році.

Збірну Росії та російські футбольні клуби відсторонили від міжнародних турнірів після початку російської агресії проти України в лютому 2022 року.

Нагадаємо, що Росію було відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу. Таким чином, країна-агресор втратила можливість зіграти у фінальній частині чемпіонату світу з футболу.

Як повідомлялося, колишній футболіст київського «Динамо» Андрій Канчельскіс незаконно відвідав анексований Росією український Крим.

56-річний Канчельскіс наразі є головним тренером брянського «Динамо».

Канчельскіс на територію окупованого Криму разом з іншими російськими футболістами та тренерами брянського «Динамо» потрапив, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами України. Своїми діями він порушив законодавство України.

Варто зазначити, що в КК України є стаття про «порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Канчельскіс народився у 1969 році у Кропивницькому (в ті часи місто носило назву Кіровоград). У складі «Динамо» він виступав у 1988-1990 роках.

Він публічно не засуджує російську агресію проти України. Варто зазначити, що мама Андрія Канчельскіса продовжує проживати у Кропивницькому.