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54-річний почесний президент «Руха» Козловський вшосте стане батьком

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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54-річний почесний президент «Руха» Козловський вшосте стане батьком
Юлія Думанська та Григорій Козловський одружилися 14 лютого 2018 року

Юлія Думанська та Григорій Козловський очікують на сина

Почесний президент львівського футбольного клубу «Рух» Григорій Козловський незабаром вшосте стане батьком. Про це повідомляє «Главком».

«Це неймовірна новина, з якою хочеться поділитись із вами! У нас буде СИН! Це невимовне щастя! Емоції просто фантастичні! Дякую Богу та моїй коханій дружині Юлії Думанській за подарунок долі! Ми чекаємо на Тебе, наш синочок!», – написав Козловський в соцмережах.

Співачка Юлія Думанська та Григорій Козловський одружилися 14 лютого 2018 року. Вони мають доньку Діану та сина Ярему. Також у Козловського є троє дітей від попереднього шлюбу.

Юлія Думанська раніше співпрацювала зі співаком Віталієм Козловським, який займався її продюсуванням. Після цього зірка кілька разів працювала з Потапом і його продюсерським центром. Репер написав для Думанської дві пісні «Стріляй» і «Закохана».

Юлія Думанська також є президенткою «Руху».

Нагадаємо, у квітні, травні та червні цього року на підтримку дітей, постраждалих від війни, Українська асоціація футболу та регіональні футбольні асоціації проведуть «Відкриті фестивалі футболу».

Заходи готують молоді лідери й волонтери зі створених минулого року молодіжних хабів проєкту «Відкриті уроки футболу». Фестивалі залучать до футболу багато дітей, які не займалися спортом раніше, через улюблену гру нададуть психологічну підтримку дітям, постраждалим від війни, а також об’єднають дітей ВПО з їхніми однолітками з приймаючих громад.

 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ діти Григорій Козловський Юлія Думанська

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