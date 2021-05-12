Успіх Малиновського поставив чемпіонів Італії «Інтер» перед вибором

Переможець Серії А шукає гроші на придбання українського футболіста

Успішна гра Руслана Малиновського за «Аталанту» не залишилася поза увагою провідних клубів Італії. Інтерес до українця, зокрема, проявляє найсильніша команда Серії А міланський «Інтер». Тренер Антоніо Конте хотів би придбати трансфер на Руслана, проте результативність півзахисника в останні місяці суттєво підвищила на нього вартість. Наразі transfermarkt.de оцінює Малиновського в €21 млн, але тут не враховується, хто саме хоче придбати того чи іншого гравця. Адже для таких «зубрів» як «Інтер», «Реал» чи «Баварія» вартість футболістів зазвичай значна вища за ринкову.

Крім того відомо, що в «Інтері» є проблеми з вільними грошима. Кілька днів тому керівництво клубу попросило гравців піти йому назустріч і заморозити зарплати за два місяці, повідомляє L'Interista. Тож перехід українця, якого в міланському клубі хотіли би бачити вже цього літа, може не відбутися.

«Аталанта» йде третьою в Серії А, проте може повернтися на другу сходинку вже 12 травня, коли прийматиме «Беневенто». В разі успіху команда з Бергамо обійде в турнірній таблиці «Наполі».

«Аталанті» залишилося провести три зустрічі в чемпіонаті Італії. В разі перемоги в них вона фінішує на другому місці. 19 травня на «бергамаскі» чекає фінальна зустріч розіграшу Кубку Італії проти «Ювентуса».