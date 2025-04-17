Миколенко може покинути «Евертон»: хто зацікавився українцем

У цьому сезоні Миколенко зіграв 31 матч за «Евертон» та віддав дві результативні передачі

Захисник збірної України Віталій Миколенко провів чудовий сезон за «Евертон», а тому команда хоче продовжити з ним контракт. Натомість на українця претендує «Тоттенгем». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на everton.news.

Контракт Віталія Миколенка закінчується наступного року, а тому «Евертон» розпочав перемовини з українцем про його продовження.

Натомість «Евертон» цікавиться гравцем «Тоттенгем» Рішарлісоном. Тому не виключений варіант, за якого може буде укладена угода щодо обох гравців

Згідно з інформацією джерела, «Тоттенгем» вже влітку може зробити пропозицію щодо захисника збірної України.

У цьому сезоні Миколенко зіграв 31 матч за «Евертон» та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, 16 квітня визначили всі півфіналісти Ліги чемпіонів.

«Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)

«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.

Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.

Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.

«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)

«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.

1/2 фіналу Ліги чемпіонів

«Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»

«Інтер» Мілан – «Барселона»

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.