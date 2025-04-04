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На Кубок України з футболу чекають революційні нововведення, – джерело

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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На Кубок України з футболу чекають революційні нововведення, – джерело
В УАФ вже мають обриси нового формату другого за рангом турніру країни
фото: О. Осіпов

У Кубку України з футболу можуть скасувати додатковий час

Стало відомо, яких революційних змін може зазнати формат Кубка України вже у наступному сезоні 2025/26. Робоча група Української асоціації футболу працює над розробкою нової моделі турніру.
 
Вже 23 квітня будуть зіграні півфінальні поєдинки Кубка України 2024/25, де «Буковина» прийматиме «Динамо», а «Полісся» зустрінеться з «Шахтарем» . 

Однак, в УАФ вже мають обриси нового формату другого за рангом турніру країни, який може бути введений у сезоні 2025/26, повідомляє телеграм-канал «ТаТоТаке».

Зміни в Кубку України щодо стадій турніру

  • Перший етап – між собою зустрічатимуться переможці регіональних кубків;
  • Стадія 1/32 фіналу – в боротьбу за Кубок вступають 12 клубів УПЛ;
  • Стадія 1/16 фіналу – за трофей починають змагатися ще чотири клуби УПЛ (учасники єврокубків).

Нововведення в Кубку України 2025/26

  • Переможець пари в усіх раундах визначається лише в одному матчі;
  • Усі поєдинки проходять на полях команд із нижчих дивізіонів;
  • Застосовується використання максимального сліпого жеребу, за якого «Шахтар» та «Динамо» можуть зустрітися вже в 1/16 турніру;
  • Скасовується додатковий час. По завершенню ігрового часу у випадку нічиєї призначається серія пенальті.

Як повідомлялося, 3 квітня в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка України сезону-2024/2025.

У церемонії жеребкування взяли участь головний тренер юнацької збірної України U-20 Дмитро Михайленко та спортивний журналіст Володимир Звєров.

Кубок України. 1/2 фіналу

  • «Буковина» (Чернівці) – «Динамо» (Київ)
  • «Полісся» (Житомир) – «Шахтар» (Донецьк)

4 березня Виконком УАФ визначив місце проведення фінального матчу Кубку України сезону-2024/2025.

Вирішальний поєдинок за почесний трофей заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні міста Житомир. Про час початку гри буде повідомлено додатково, після відповідних консультацій із командами-учасницями та транслятором.

Нагадаємо, напередодні визначилися всі учасники 1/2 фіналу Кубка України з футболу.

Київське «Динамо» на виїзді перемогло львівський «Рух» у 1/4 фіналу Кубку України – 1:0.

Кияни вийшли вперед наприкінці першого тайму. Герреро класним пасом кинув у прорив Піхальонка по місцю правого інсайда, той на швидкості втік від Дідика, потім прибрав на замасі захисника, який наздогнав його, та з лівої ноги пробив точно в дальній кут.

«Рух» – «Динамо» – 0:1

Гол: Піхальонок (43).

«Верес» та «Полісся» лише у додатковий час змогли визначити останнього учасника 1/2 фіналу турніру. Завдяки голу Батісти боротьбу за трофей продовжить житомирський клуб.

«Верес» – «Полісся» – 0:1 (додатковий час)

Гол: Батіста (93).

Отже, до півфіналу турніру пробилися «Полісся», «Шахтар», «Динамо» та «Буковина».

Нагадаємо, «Шахтар» в Олександрії у поєдинку 1/4 фіналу переміг «Олександрію» – 1:0.

Єдиний гол у грі вже у додатковий час на 109 хвилині забив бразилець Кевін.

«Олександрія» (Олександрія) – «Шахтар» (Донецьк) – 0:1 (додатковий час)

Гол: Кевін, 109

Варто зазначити, що «Шахтар» є чинним володарем Кубка України.

Чернівецька «Буковина» стала першим півфіналістом Кубка України з футболу. 1 квітня «Буковина» в Чернівцях перемогла сумську «Вікторію» – 2:1.

Клуб з Чернівців вперше в своїй історії зіграє в 1/2 фіналу Кубка України.

«Буковина» (Чернівці) – «Вікторія» (Суми) – 2:1 (1:0)

Голи: Тищенко, 4, Безуглий, 84 – Шинкаренко, 59 (автогол)

Джерело
Теги: Кубок України НОВИНИ ФУТБОЛУ

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