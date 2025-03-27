«Фуфло». У РФ відреагували на новини про повернення їхніх команд на міжнародну арену

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що УЄФА робить кроки щодо повернення російських команд до європейських змагань

Почесний президент Російського футбольного союзу В'ячеслав Колосков відреагував на новини про можливий допуск російських команд до участі у змаганнях під егідою УЄФА. Про це повідомляє «Главком».

«На конгресі УЄФА я відчув позитивний настрій щодо повернення російських клубів до Європи. Але зараз немає передумов для цього, лише заяви. Все це – фуфло. Коли президент УЄФА Чеферін скаже, можна буде повірити. Але ми пам'ятаємо інші його слова – поки йде війна, ні про яке повернення не може бути мови. Порожній звук», – сказав Колосков у коментарі російському пропагандистському ЗМІ.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що УЄФА робить кроки щодо повернення російських команд до європейських змагань.

Нагадаємо, колишній нападник «Роми» та збірної Італії з футболу Франческо Тотті прокоментував свій запланований на 8 квітня візит у Москву.

«Моя ділова поїздка до Москви вже кілька днів викликає нескінченні суперечки. Але я не політик і не дипломат, я спортсмен, який просуває свої цінності по всьому світу. Я завжди це робив: спочатку як футболіст, а тепер у новому статусі. Протягом багатьох років я їздив у всі країни, куди мене запрошували говорити про спорт, і я без проблем поїду до Києва з тією ж метою», – заявив Тотті.

Він також зазначив, що якби я отримав звернення від компетентного органу не брати участь у московському заході, то «ні хвилини не вагаючись зробив би крок назад».

«Все інше я вважаю лицемірством і спекуляціями з боку тих, хто хоче прославитися, використовуючи моє ім'я», – наголосив Тотті.

Як повідомлялося, захисники України ліквідували російського окупанта Олександра Работницького, який був призером Паралімпійських ігор серед спортсменів з порушенням інтелекту.

31-річного окупанта Работницького було ліквідовано 23 березня. Російські ресурси зазначають, що він «вирішив піти добровольцем і стати до лав СВО (так російська пропаганда називає війну проти України – «Главком»), захищаючи свою Батьківщину».

3 вересня 2021 року Олександр Работницький фінішував другим на токійській Паралімпіаді у бігу на 1500 метрів у категорії Т20.