Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Фуфло». У РФ відреагували на новини про повернення їхніх команд на міжнародну арену

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
«Фуфло». У РФ відреагували на новини про повернення їхніх команд на міжнародну арену
Колосков не вірить у швидке повернення російських команд на міжнародну арену

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що УЄФА робить кроки щодо повернення російських команд до європейських змагань

Почесний президент Російського футбольного союзу В'ячеслав Колосков відреагував на новини про можливий допуск російських команд до участі у змаганнях під егідою УЄФА. Про це повідомляє «Главком».

«На конгресі УЄФА я відчув позитивний настрій щодо повернення російських клубів до Європи. Але зараз немає передумов для цього, лише заяви. Все це – фуфло. Коли президент УЄФА Чеферін скаже, можна буде повірити. Але ми пам'ятаємо інші його слова – поки йде війна, ні про яке повернення не може бути мови. Порожній звук», – сказав Колосков у коментарі російському пропагандистському ЗМІ.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що УЄФА робить кроки щодо повернення російських команд до європейських змагань.

Нагадаємо, колишній нападник «Роми» та збірної Італії з футболу Франческо Тотті прокоментував свій запланований на 8 квітня візит у Москву.

«Моя ділова поїздка до Москви вже кілька днів викликає нескінченні суперечки. Але я не політик і не дипломат, я спортсмен, який просуває свої цінності по всьому світу. Я завжди це робив: спочатку як футболіст, а тепер у новому статусі. Протягом багатьох років я їздив у всі країни, куди мене запрошували говорити про спорт, і я без проблем поїду до Києва з тією ж метою», – заявив Тотті.

Він також зазначив, що якби я отримав звернення від компетентного органу не брати участь у московському заході, то «ні хвилини не вагаючись зробив би крок назад».

«Все інше я вважаю лицемірством і спекуляціями з боку тих, хто хоче прославитися, використовуючи моє ім'я», – наголосив Тотті.

Як повідомлялося, захисники України ліквідували російського окупанта Олександра Работницького, який був призером Паралімпійських ігор серед спортсменів з порушенням інтелекту.

31-річного окупанта Работницького було ліквідовано 23 березня. Російські ресурси зазначають, що він «вирішив піти добровольцем і стати до лав СВО (так російська пропаганда називає війну проти України – «Главком»), захищаючи свою Батьківщину».

3 вересня 2021 року Олександр Работницький фінішував другим на токійській Паралімпіаді у бігу на 1500 метрів у категорії Т20.

Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами речниці Держдепу, зустріч американської та російської сторін відбудеться найближчими днями
Держдеп США повідомив деталі майбутньої зустрічі з росіянами
19 березня, 22:08
Пономаренко та Ванат посварилися після гри чемпіонату України з луганською «Зорею»
«Треба посадити за стіл переговорів». Сабо прокоментував сутичку між гравцями «Динамо»
14 березня, 15:00
Момент влучання безпілотника
У Нижньогородській області дрони атакували елітний військовий полігон
14 березня, 14:41
Росія атакувала Харків: є влучання у житловий будинок
Росія атакувала Харків: є влучання у житловий будинок
13 березня, 21:11
Донеччани втратили очки у Львові
Чемпіонат України. «Шахтар» не зміг перемогти «Карпати»
11 березня, 20:37
Аліссон Сантана – вихованець академії «Атлетіко Мінейро»
Бразилець Аліссон офіційно став гравцем «Шахтаря»
10 березня, 19:41
Трамп не є випадковістю
Чому США обрали Трампа? Головні тенденції, що змінили Америку
8 березня, 09:12
225 окремий штурмовий батальйон: «Українці почали мобілізувати бджіл до лав ЗСУ»
Бойові бджоли? ЗСУ застосували незвичну «зброю» для зачистки окупантів
3 березня, 14:07
Медведєв зазнав поразки у матчі з Грікспором
Тенісист з РФ влаштував скандал на турнірі в Дубаї – звинуватив суддю в русофобії
28 лютого, 09:57

Новини

Ліквідація окупанта-чемпіона: з'явилася реакція Міжнародного паралімпійського комітету
Ліквідація окупанта-чемпіона: з'явилася реакція Міжнародного паралімпійського комітету
Олімпійські призерки сестри Алексіїви стали амбасадорками ЛНЗ: ефектні фото і відео
Олімпійські призерки сестри Алексіїви стали амбасадорками ЛНЗ: ефектні фото і відео
Олександра Меркушина стала чемпіонкою України у суперспринті
Олександра Меркушина стала чемпіонкою України у суперспринті
«Фуфло». У РФ відреагували на новини про повернення їхніх команд на міжнародну арену
«Фуфло». У РФ відреагували на новини про повернення їхніх команд на міжнародну арену
Джокович був готовий завершити кар'єру через відмову вакцинуватися від Covid-19
Джокович був готовий завершити кар'єру через відмову вакцинуватися від Covid-19
Як купити квитки на матчі молодіжної збірної України на Євро-2025: усі деталі
Як купити квитки на матчі молодіжної збірної України на Євро-2025: усі деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
193K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 березня 2025
44K
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
9831
Переведення годинників на літній час: коли та куди крутити стрілки, цікаві факти, вплив на здоров'я
8427
Наш Голівуд. Топ-10 найкрасивіших акторських пар нової хвилі
8177
Депутати висловили недовіру голові курортного селища на Львівщині

Новини

Дружина колишнього голови Верховної Ради поновила бізнес в окупованому Донецьку
Сьогодні, 07:40
27 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
Вчора, 21:30
РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
25 березня, 22:00
Підсумки перемовин із США та створення поштового банку. Головне за 25 березня
25 березня, 21:37
25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
25 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua