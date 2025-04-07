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Беленюк пообіцяв зробити з Довбика чемпіона Італії з греко-римської боротьби

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Беленюк пообіцяв зробити з Довбика чемпіона Італії з греко-римської боротьби
Жан Беленюк є олімпійським чемпіоном з боротьби

Беленюк прокоментував слова головного тренера «Роми» Раньєрі

Олімпійський чемпіон з класичної боротьби та народний депутат України Жан Беленюк оригінально прокоментував слова головного тренера «Роми» Клаудіо Раньєрі про те, що нападнику Артему Довбику потрібно займатись греко-римською боротьбою. Про це повідомляє «Главком».

«За три місяці зроблю з Довбика чемпіона Італії з греко-римської боротьби», – написав Беленюк.

У цьому сезону Артем Довбик забив 16 голів та віддав 4 гольові передачі в 40 матчах у складі «Роми».

Нагадаємо, 35-річний гравець київського «Динамо» Андрій Ярмоленко після матчу чемпіонату України з «Лівим Берегом» прокоментував своє спілкування із юним уболівальником у Львові.

«Дуже багато людей мені за ці 3 дні написали в Instagram. Я вважаю, що наше молоде покоління має поважати старших. Мене так виховували, я так виховую своїх дітей. Незалежно від статусу, від фінансового становища наші діти мають поважати старших – тільки це я мав на увазі. У мене ніякої корони на голові немає, дитину я ні в якому разі не хотів образити. Тільки так. Я вважаю, що до старших завжди треба ставитися з повагою», – заявив Ярмоленко.

Як повідомлялося, у Львові «динамівець» провів виховну розмову з юним вболівальником. У середу, 2 квітня, «Рух» та «Динамо» грали матч 1/4 фіналу Кубка України.

Андрій Ярмоленко розпочав цю гру на лаві для запасних. Перед тим, як вийти на поле на 70-й хвилині, він провів виховну бесіду з вболівальником.

«Дивись, тобі скільки років? 14? А мені 35. Я старший за тебе на скільки років? Порахуй. На 21. І ти як мене називаєш? Кажеш – Ярмола, Ярмола?», – звернувся Ярмоленко до юного вболівальника.

Теги: Артем Довбик греко-римська боротьба Жан Беленюк НОВИНИ ФУТБОЛУ

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