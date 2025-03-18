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Стало відомо, хто замінить у збірній України травмованого Таловєрова

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Стало відомо, хто замінить у збірній України травмованого Таловєрова
У складі головної команди країни Сваток провів вісім поєдинків
фото: Дан Балашов

Сергій Ребров довикликав до збірної України Олександра Сватка

Замість захисника Максима Таловєрова, який залишив табір збірної України, що готується до матчів плей-оф Ліги націй із Бельгією, через травму, тренерський штаб синьо-жовтих перевів із резервного списку до основного бека американського «Остіна» Олександра Сватка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У складі головної команди країни Сваток провів вісім поєдинків. Футболіст вже приєднався до партнерів в іспанському таборі.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – «Шахтар» Донецьк), Олексій Сич («Карпати» Львів), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Олександр Сваток («Остін», США).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (усі – «Динамо» Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся» Житомир), Іван Калюжний («Олександрія»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія).

Нападники: Артем Довбик («Рома» Рим, Італія), Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція), Владислав Ванат («Динамо» Київ).

Резервний список: Георгій Бущан («Аль-Шабаб» Ер-Ріяд, Саудівська Аравія), Денис Попов, Владислав Кабаєв (обидва – «Динамо» Київ), Дмитро Криськів («Шахтар» Донецьк), Олександр Зубков («Трабзонспор» Трабзон, Туреччина).

Як повідомлялося, захисник збірної України з футболу Максим Таловєров залишив розташування команди в іспанському Бенідормі, де підопічні Сергія Реброва готуються до матчів плей-оф Ліги націй проти Бельгії. 

Лікарі діагностували у гравця ушкодження колінного суглоба, якого він зазнав, виступаючи у складі свого клубу, «Плімута». Футболіст повертається до Англії, де його відновленням опікуватимуться медики «Пілігримів».

Теги: Ліга націй Збірна України НОВИНИ ФУТБОЛУ

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