Міськрада Запоріжжя заклала «Славутич-Арену» під кредит на будівництво



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«Укргазбанк» перерахує транш у 5 мільйонів доларів на аеропорт

27 березня на сесії міської ради Запоріжжя було розглянуто проект рішення про використання майна комунального ФК «Металург» в якості застави під будівництво в аеропорту, повідомляє inform.zp.ua.

Проект передбачає використання трибун, футбольного поля та іншого майна стадіону «Славутич-Арена». Проект рішення був опублікований за три дні до проведення сесії.

Рішення було неоднозначним як громадськості, так і для частини депутатського корпусу міськради. З першого разу в міській раді не знайшлося більшості голосів серед депутатів. Тоді було прийнято рішення розглянути його ще раз після перерви. З другого разу вдалося знайти 33 голоси з 64 для позитивного рішення по цьому проекту.

Тепер стадіон буде використаний в якості застави перед «Укргазбанком», який перерахує транш кредиту в 5 мільйонів доларів США.

Рішення, взяти кредит на будівництво нового терміналу в міжнародному аеропорту Запоріжжя, було ухвалено минулого року. Тоді також як заставу було використано комунальне майно міста Запоріжжя. Однак тоді про необхідність закладати іншу власність громади міста громадськість не повідомляли.







