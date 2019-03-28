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    В ДТП у Запоріжжі загинув 18-річний чемпіон світу

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    <span>У ДТП загинув чемпіон з кікбоксингу Олександр Власенко</span> - В ДТП у Запоріжжі загинув 18-річний чемпіон світу
    У ДТП загинув чемпіон з кікбоксингу Олександр Власенко

    Автомобіль ЗАЗ-1103 «Славута», за кермом якого був Власенко, не розминувся з фурою

    У Запоріжжі загинув багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу, володар Кубка Європи і Кубка світу Олександр Власенко. 18-річний спортсмен потрапив у смертельну ДТП увечері 27 березня, повідомляє в четвер, 28 березня, місцеве видання Forpost.

    Зазначено, що автомобіль ЗАЗ-1103 «Славута», за кермом якого був Власенко, не розминувся з фурою.

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    «Легковик виявився зім'ятим багатотонною вантажівкою, перетворившись на купу металобрухту. В результаті зіткнення водій ЗАЗ загинув на місці події», - інформує видання.

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    Відомо, що Олександр Власенко був багаторазовим чемпіоном України з кікбоксингу, володарем кубків Європи та світу.

     

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