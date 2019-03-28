В ДТП у Запоріжжі загинув 18-річний чемпіон світу
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У ДТП загинув чемпіон з кікбоксингу Олександр Власенко
Автомобіль ЗАЗ-1103 «Славута», за кермом якого був Власенко, не розминувся з фурою
У Запоріжжі загинув багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу, володар Кубка Європи і Кубка світу Олександр Власенко. 18-річний спортсмен потрапив у смертельну ДТП увечері 27 березня, повідомляє в четвер, 28 березня, місцеве видання Forpost.
Зазначено, що автомобіль ЗАЗ-1103 «Славута», за кермом якого був Власенко, не розминувся з фурою.
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«Легковик виявився зім'ятим багатотонною вантажівкою, перетворившись на купу металобрухту. В результаті зіткнення водій ЗАЗ загинув на місці події», - інформує видання.
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Відомо, що Олександр Власенко був багаторазовим чемпіоном України з кікбоксингу, володарем кубків Європи та світу.