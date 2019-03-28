В ДТП у Запоріжжі загинув 18-річний чемпіон світу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У ДТП загинув чемпіон з кікбоксингу Олександр Власенко

Автомобіль ЗАЗ-1103 «Славута», за кермом якого був Власенко, не розминувся з фурою

У Запоріжжі загинув багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу, володар Кубка Європи і Кубка світу Олександр Власенко. 18-річний спортсмен потрапив у смертельну ДТП увечері 27 березня, повідомляє в четвер, 28 березня, місцеве видання Forpost.

Зазначено, що автомобіль ЗАЗ-1103 «Славута», за кермом якого був Власенко, не розминувся з фурою.

«Легковик виявився зім'ятим багатотонною вантажівкою, перетворившись на купу металобрухту. В результаті зіткнення водій ЗАЗ загинув на місці події», - інформує видання.

[

Відомо, що Олександр Власенко був багаторазовим чемпіоном України з кікбоксингу, володарем кубків Європи та світу.