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    Дружина екс-футболіста «Динамо» сфотографувалася голяка і обурилася, чому досі не потрапила в Playboy (фото)

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    Ірина Морозюк прагне слави - Дружина екс-футболіста «Динамо» сфотографувалася голяка і обурилася, чому досі не потрапила в Playboy (фото)
    Ірина Морозюк прагне слави
    Instagram Ірини Морозюк

    Ірина Морозюк – знана світська левиця

    Ірина Морозюк, одіозна дружина екс-футболіста київського «Динамо», а нині гравця турецького «Різеспора» Миколи Морозюка аж пищить, так хоче слави і підвищеної до себе уваги.

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    Ось її новий коник. Днями вона виклала в Instagram чергову підбірку світлин. Традиційно – вульгарних. Перевівши їх у чорно-білий колір, Ірина чомусь вирішила, що це ретро-стиль.

    «Подобається вам ретро-обробка? - запитала вона своїх підписників. – Як на мене, дуже навіть сексі. Та й загалом я не розумію, чому ще досі не в Playboy (усміхається смайликом). Уявляю, яку красу створили би професійні фотографи і камери. Ці фото я робила сама. Якщо що».

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    Дружина екс-футболіста «Динамо» сфотографувалася голяка і обурилася, чому досі не потрапила в Playboy (фото)
    Дружина екс-футболіста «Динамо» сфотографувалася голяка і обурилася, чому досі не потрапила в Playboy (фото)
    Дружина екс-футболіста «Динамо» сфотографувалася голяка і обурилася, чому досі не потрапила в Playboy (фото)
    Дружина екс-футболіста «Динамо» сфотографувалася голяка і обурилася, чому досі не потрапила в Playboy (фото)
    Instagram Ірини Морозюк

    Нагадаємо, що Ірина Морозюк стала відомою після того, як захистилася за свого чоловіка після одного із провальних матчів у складі «Динамо».

    «Вболівальники – це ті люди, які при будь-якому результаті гри люблять і підтримують свою команду, а не такі гімноміси, які поливають брудом , - написала тоді панянка в Instagram. - Сидять невдахи і міркують, куди треба бити. Хоч один з вас нехай вийде і з ста разів жодного разу м'яч не зупинить. Ви відкривайте ваші роти на рівні ширінки. А хто там Морозюку привіт передає,  я-то передам. Зроблю тобі такий подарунок. Тільки ти живи і не забувай, що ти втричі дешевше його рваного бутса».

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