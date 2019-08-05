«Слугу» Жана Беленюка звинуватили в сексизмі через пост в Instagram



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Жан Беленюк потрапив у скандал через відому фразу з радянського фільму

Беленюк підписав своє фото наступним чином: «Бабе – цветы, спортсменам – медали!»

Новообраний народний депутат від «Слуги народу» Жан Беленюк потрапив у скандал через пост в Instagram, де користувачі звинуватили його у сексизмі.

Беленюк, який є борцем греко-римського стилю, опублікував у соцмережі фото з нагородження із медаллю.

Він підписав своє фото наступним чином: «Бабе – цветы, спортсменам – медали! Смотри, не перепутай, Кутузов!», посилаючись на популярну фразу із радянського фільму «Діамантова рука».

У коментарях такий вислів Беленюка назвали сексизмом.

«Ну звісно, «баби» не можуть бути спортсменами. Ні в якому разі. Та ще й отримувати медалі», – говориться в одному із коментарів.

Нагадаємо, раніше Беленюк розповів, якими питаннями опікуватиметься в Верховній Раді.

Також Беленюк розповів про фінансування власної підготовки до Олімпіади-2020 в Токіо. Спортсмен сподівається справитися з цим власними коштами.