«Знаємо ціну цим кольорам». Видатні українські спортсмени і тренери вітають з Днем Прапора (фото)
Анастасія Бризгіна та інші провідні атлети вітають зі святом
Instagram Анастасії Бризгіної
Десятки наших атлетів не залишилися осторонь свята
Сьогодні, 23 серпня Україна святкує День державного Прапора.
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Чимало українських спортсменів, тренерів та фанатських рухів прикрасили свої сторінки у соцмережах відповідними світлинами. А новоспечений нардеп, чемпіон світу, триразовий чемпіон Європи і переможець Європейських ігор з греко-римської боротьби Жан Беленюк навіть записав відповідне відео в компанії колег за збірною.
Завтра, 24 серпня Україна святкує День незалежності.
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