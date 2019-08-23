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    «Знаємо ціну цим кольорам». Видатні українські спортсмени і тренери вітають з Днем Прапора (фото)

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    Анастасія Бризгіна та інші провідні атлети вітають зі святом - «Знаємо ціну цим кольорам». Видатні українські спортсмени і тренери вітають з Днем Прапора (фото)
    Анастасія Бризгіна та інші провідні атлети вітають зі святом
    Instagram Анастасії Бризгіної

    Десятки наших атлетів не залишилися осторонь свята

    Сьогодні, 23 серпня Україна святкує День державного Прапора.

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    Чимало українських спортсменів, тренерів та фанатських рухів прикрасили свої сторінки у соцмережах відповідними світлинами. А новоспечений нардеп, чемпіон світу, триразовий чемпіон Європи і переможець Європейських ігор з греко-римської боротьби Жан Беленюк навіть записав відповідне відео в компанії колег за збірною.  

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    Триразова чемпіонка світу з шахів Анна Музичук: «З Днем Державного Прапора! Бажаю, щоб синьо-жовтий стяг все частіше піднімався на знак перемог українців»
    Олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко
    Дворазова чемпіонка Європи серед юніорів, легкоатлетка Анастасія Бризгіна
    Один із найсильніших каратистів сучасності Валерій Чоботар
    Олімпійська чемпіонка з легкоатлетичного семиборства Наталія Добринська
    Тренер з вільної боротьби Анатолій Гуральський розмістив світлину свого найобдарованішого учня, бронзового призера чемпіонату світу-2017 Андрія Яценка. І написав: «Без зайвих слів .... Всіх тренерів, учнів, суддів, організаторів і меценатів зі святом!»
    Альпіністка Ірина Галай, перша українка, котра здійснила сходження на Еверест в складі комерційної групи, з використанням кисню, називає синьо-жовтий стяг своїм талісманом
    Легкоатлет Євген Гуцол пригадав, як нещодавно прославляв Україну в складі естафетної команди у Мінську, де став дворазовим чемпіоном ІІ Європейських ігор
    Вітають українців фанати львівських «Карпат»
    Чемпіон світу серед юніорів зі сноубордингу Михайло Харук
    Наймолодша в світі атлетка, яка взяла висоту два метри Ярослава Магучих і її тренер Тетяна Степанова
    Дворазова бронзова призерка чемпіонату світу з фехтування Олена Кривицька: «З Днем Прапора! На змаганнях він завжди зі мною»
    Сьогоднішній вигляд будівлі Міністерства молоді і спорту
    Урочини під Міністерством молоді і спорту
    Тренер з вільної боротьби Юрій Назаренко: «Харківське державне вище училище фізичної культури №1 вітає всіх з Святом державного Прапора!»
    Фристайлістка Ольга Полюк
    Вітання від Прикарпатських ультрас
    Дворазова чемпіонка Європи в бігу на 800 м Наталія Прищепа
    Дворазова чемпіонка ІІ Європейських ігор легкоатлетка Анна Рижикова
    Чемпіонка світу-2011 у потрійному стрибку Ольга Саладуха шле вітання з Парижа
    Багаторічний наставник збірної України з вільної боротьби Руслан Савлохов привітав підписників світлиною з церемонії відкриття Олімпіади-2008. Стяг України тоді несла чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова
    Непереможний боксер-супертяж Владислав Сіренко
    Тренери з самбо Юрій і Вадим Скрипалі: «Все буде Україна»
    Тенісист Сергій Стаховський: «З днем національного прапора, Українці! Мій завжди зі мною»
    Перший в українській історії чемпіон світу з плавання Денис Силантьєв: «Прапор – це та реліквія і той символ, які додають людям сил, впевненості і віри»
    Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв
    Ультрас луганської «Зорі»: «З Днем державного прапора України! Ми знаємо ціну цим кольорам!»
    Ультрас київського «Динамо» закликали усіх прихильників команди на честь свята приходити завтра, 24 серпня із синьо-жовтим стягом на НСК «Олімпійський», на матч з «Олімпіком»
    Чемпіонка Європи з карате Катерина Крива
    Фото із соцмереж

    Завтра, 24 серпня Україна святкує День незалежності.

     Читайте також: Видатні українські спортсмени знялися в мотиваційному ролику на підтримку української мови
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    Сергій Стаховський Олег Верняєв ультрас Ірина Галай Олександр Абраменко Катерина Крива Жан Беленюк Андрій Яценко Ольга Саладуха Валерій Чоботар Наталія Прищепа Анна Рижикова Анна Музичук Анатолій Гуральський Михайло Харук Денис Силантьєв Євген Гуцол Ярослава Магучих Анастасія Бризгіна Олена Кривицька Руслан Савлохов Наталія Добринська Юрій Назаренко Вадим Скрипаль Юрій Скрипаль Ольга Полюк Яна Клочкова Тетяна Степанова Владислав Сіренко
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