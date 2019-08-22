Яскрава Акобія і ще п'ять медалістів: українці виблискували на чемпіонаті світу (відео)

Аліна Акобія, Марія Винник, Катерина Зелених та Анастасія Альпеєва - чотири українських медалістки Таллінна Асоціація спортивної боротьби України

Загалом у трьох видах боротьби українці в Таллінні здобули вісім нагород

У Таллінні (Естонія) завершився чемпіонат світу з трьох видів боротьби серед юніорів.

«Главком» уже повідомляв, що українські борці вільного стилю повернулися з естонської столиці з двома медалями – золотом Еріка Арушаняна і сріблом Андрія Джелепа.

Не менш вдало в наступні дні виступили дівчата. Українська збірна посіла третю сходинку в загальному заліку. Наші співвітчизниці здобули чотири медалі: срібло в Аліни Акобії, бронза у Марії Винник, Катерини Зелених та Анастасії Альпеєвої. Майстри греко-римської боротьби привезли додому бронзові нагороди Ігоря Бичкова і Дмитра Васецького.

Жіноча боротьба

Представниця вагової категорії до 57 кг Аліна Акобія з Київщини повністю виправдала статус головної зірки української команди. Аліна їхала в Естонію в статусі семиразової призерки чемпіонатів Європи серед кадетів, юніорів і молоді, три з тих медалей (дві - серед юніорів і одна - серед кадетів) золоті. На світових чемпіонатх Акобія досі мала бронзу першості U23 у польському Бидґощі.

Й ось тепер - юніорське срібло. Аліна розпочала боротьбу з перемог на туше над китаянкою Ву Йоумей і американкою Кемерон Ґерін. Полячка Урсула Ґлодек у півфіналі покласти на лопатки себе не дала, але одначе всього через дві з половиною хвилини програла достроково - 0:12. І лишень у фіналі японці Акіке Ганаї Аліна поступилася - 0:9.

Японки на цьому чемпіонаті взагалі були нестримними. Вони виграли золото у восьми з десяти вагових категорій. Зокрема й у найлегшій вазі до 50 кг, де тріумфувала чинна чемпіонка світу серед дорослих Юї Сусакі. Саме вона в стартовій сутичці перемогла трохи більше, ніж за хвилину буковинку Марію Винник. Та в підсумку Марія стояла на п'єдесталі поряд із Сусакі. Вона виграла бронзу через втішний турнір. Марія перемогла 9:1 румунку Стефанію Прічепуту, 13:9 - індійку Нілам, а в сутичці за бронзу за рахунку 9:9 завдяки останній результативній дії вирвала перемогу над Люцією Єпес із Еквадору.

Ще одну бронзу Україні принесла львів'янка Катерина Зелених (до 59 кг). Вона на початку медального шляху поклала на лопатки туркеню Ельмас Джелік і німкеню Анн Беатріс Нойнберґер. А в півфіналі Зелених програла одній із найперспективніших борчинь світу Анастасії Нічіті з Молдови, титули якої в її 20 років вражають: чемпіонка світу-2018 серед юніорів, чемпіонка Європи серед кадетів, юніорів (двічі) і молоді (двічі), бронзова призерка цьогорічних чемпіонату Європи і Європейських ігор уже серед дорослих. Анастасії наша Катерина програла на туше, а потім так само чисто перемогла у сутичці за бронзу індійку Аншу.

Третя українська бронза на рахунку волинянки Анастасії Альпеєвої (до 72 кг). Наша борчиня почала боротьбу в Таллінні з перемоги 9:4 над білорускою Анастасією Зімянковою, а в чвертьфіналі програла 2:4 майбутній чемпіонці Юці Каґамі. Зате у втішному турнірі Альпеєва відборолася відмінно: перемогла на туше румунку Марію Ніцу і за рахунку 3:3 перемогла, провівши останню результативну дію, американку Алівію Фіск.

Близькою до медалі була Оксана Чудик (до 65 кг), але вона поступилася спершу майбутній чемпіонці Міві Міракаві з Японії, а потім у сутичці за бронзу - 4:9 китаянці Жань Ює. Лілія Маланчук (до 53 кг) і Романа Вовчак (до 76 кг) програли у чвертьфіналі. Антоніна Кулагіна (до 62 кг) вибула в 1/8 фіналу. Вероніка Рябоволова (до 55 кг) припинила боротьбу після першої ж сутички. Обидва проведених поєдинки програла Христина Малявка (до 68 кг).

Греко-римська боротьба

Першу медаль наших «класиків» здобув Ігор Бичков зі Жмеринки на Вінничині, який бореться у вазі до 72 кг. На старті він переміг 5:0 китайця Жаня Ґуотао, потім здолав 5:2 Тайлера Айшенеса із США, а в чвертьфіналі - 4:2 німця Еріка Льозера. У півфіналі наш борець поступився 1:9 Сєрґєю Степанову із РФ. Зате в сутичці за бронзу проти шведа Расмуса Острьома все було гаразд - 3:1 і перша в Ігоревій кар'єрі медаль на турнірах такого рангу.

Також на третю сходинку п'єдесталу піднявся Дмитро Васецький із Кривого Рогу на Січеславщині, який бореться у категорії до 77 кг. Він переміг 9:0 китайця Келана Багетічжаня, але в наступній сутичці поступився 0:10 росіянину Даміру Рахімову. Втім, оскільки представник РФ вийшов у фінал, наш борець продовжив виступи у втішному турнірі, де переміг 8:0 чеха Яна Чиморека, 6:1 - поляка Патріка Беднажа і 3:2 - норвежця Ексаусе Мукубу.

Владислав Кузько (до 55 кг) і Мирослав Соловян (до 60 кг) програли у чвертьфіналі. Дмитро Мірошник (до 63 кг), Владислав Кравченко (до 67 кг) і Віталій Андрійович (до 82 кг) зупинилися у втішному турнірі. Олександр Євдокимов (до 97 кг) програв в 1/8 фіналу. Валентин Шкляренко (до 87 кг) і Владислав Коваленко (до 130 кг) припинили виступи після стартових сутичок.