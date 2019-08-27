Після чемпіонату світу двом українським борцям довелося робити операцію



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Цього року Владислав Кузько відстоював честь України на чемпіонатах світу та Європи, але не зміг показати клас, через пробоеми з колінами Unitedworldwrestling

Владислав Кузько та Мирослав Солов'ян мужньо боролися на світовій першості, попри проблеми зі здоров'ям

З чемпіонату світу серед юніорів – одразу на операційний стіл потрапили двоє членів збірної України з греко-римської боротьби. У Таллінні Мирослав Солов’ян та Владислав Кузько не зуміли допомогти команді в битві за медалі, саме через проблеми зі здоров’ям.

Чемпіон світу серед кадетів, Владислав Кузько, у ваговій категорії 55 кг мужньо боровся на чемпіонаті світу серед юніорів з менисками обох ніг, та дійшов до чвертьфіналу.

Переможець чемпіонатів України та медаліст різноманітних міжнародних змагань, Мирослав Солов'ян, показав хорошу боротьбу у вазі 60 кг, хоча теж боровся з травмою коліна. Спортсмен виграв два поєдинки, і також поступився лише у чвертьфіналі.

Нагадаємо, чемпіонат світу в Естонії приніс збірній команді України дві бронзові нагороди і восьме командне місце. У порівнянні попереднім роком, зроблено крок вперед. 2018-го у наших класиків на юніорському чемпіонаті світу була одна бронзова медаль і дев'яте командне місце. Свій доробок у командне місце нашої збірної беззаперечно внесли Кузько і Солов’ян, кожен з яких одержував перемоги на світовому килимі.

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Одразу після повернення до Запоріжжя, чиї прапори захищають ці спортсмени, Владислав Кузько і Мирослав Солов'ян були госпіталізовані і прооперовані з діагнозом «менісків колінних суглобів». Владиславу була зроблена операція на обох колінах, а Мирославу на одному.

Зараз хлопцям треба поправити здоров'я і знов повернутися до напруженої роботи, адже попереду грудневий Кубок України, який буде розглядатися, як один з етапів підготовки до чемпіонату Європи.

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