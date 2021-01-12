  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Міжнародний союз біатлоністів визначився з долею чемпіонату Європи

    • Розсилка
    Торік Дмитро підручний, Валентина Семеренко, Юлія Джима і Артем Прима виграли європейське золото в змішаній естафеті - Міжнародний союз біатлоністів визначився з долею чемпіонату Європи
    Торік Дмитро підручний, Валентина Семеренко, Юлія Джима і Артем Прима виграли європейське золото в змішаній естафеті
    Світлина - Christian Manzoni, IBU

    Попри епідеміологічну ситуацію, змагання відбудуться у заплановані строки

    Чемпіонат Європи з біатлону в 2021 році відбудеться в заплановані терміни, інформує Міжнародний союз біатлоністів (IBU) на своєму офіційному сайті. Відзначається, що рішення було прийнято після заключних інспекційних візитів в Душники-Здруй (Польща), де відбудеться турнір.

    Чемпіонат Європи з біатлону запланований на 27-31 січня.

    Нагадаємо, що українські біатлоністи в поточному сезоні Кубка світу ще жодного разу не підіймалися на подіум.

    На торішньому чемпіонаті Європи в білоруських Раубичах українці виграли чотири нагороди. Олена Підгрушна здобула срібло в суперспринті, Дмитро Підручний в цій же дисципліні виборов бронзову медаль, Анастасія Меркушина та Руслан Ткаленко стали бронзовими призерами в одиночній змішаній естафеті, а Валентина Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний – у класичній змішаній естафеті.

     Читайте також: Україна провалила естафету на Кубку світу з біатлону
    Теги: біатлон чемпіонат Європи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies