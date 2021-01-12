Міжнародний союз біатлоністів визначився з долею чемпіонату Європи

Попри епідеміологічну ситуацію, змагання відбудуться у заплановані строки

Чемпіонат Європи з біатлону в 2021 році відбудеться в заплановані терміни, інформує Міжнародний союз біатлоністів (IBU) на своєму офіційному сайті. Відзначається, що рішення було прийнято після заключних інспекційних візитів в Душники-Здруй (Польща), де відбудеться турнір.

Чемпіонат Європи з біатлону запланований на 27-31 січня.

Нагадаємо, що українські біатлоністи в поточному сезоні Кубка світу ще жодного разу не підіймалися на подіум.

На торішньому чемпіонаті Європи в білоруських Раубичах українці виграли чотири нагороди. Олена Підгрушна здобула срібло в суперспринті, Дмитро Підручний в цій же дисципліні виборов бронзову медаль, Анастасія Меркушина та Руслан Ткаленко стали бронзовими призерами в одиночній змішаній естафеті, а Валентина Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний – у класичній змішаній естафеті.

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