Головний критик російського біатлону виграв гонку переслідування. Українці – за межами топ-20

Швед Себастьян Самуельссон виграв контактну боротьбу в норвежця Йоганнеса Бьо

Швед Себастьян Самуельссон виграв першу в сезоні-2020/2021 гонку переслідування в рамках другого етапу Кубка світу з біатлону в фінському Контіолахті.

Самуельссон за підсумками спринту посів лише 18-те місце і розпочав переслідування через хвилину і десять секунд від лідера, норвежця Йоганнеса Бьо. Попервах виглядало, що Йоганнес здобуде чергову перемогу. Але на третьому вогневому рубежі він вперше промахнувся і підпустив до себе Самуельссона, котрий стріляв чисто, впритул.

На останній вогневий рубіж Себастьян і Йоганнес прийшли разом. Норвежець промахнувся двічі, а його суперник раз і цей фактор визначив долю гонки. А Бьо-молодший у підсумку програв фінішний ривок ще й французові Фаб’єнові Клоду, котрий фінішував через 15 секунд після переможця і приніс Франції перший у сезоні подіум. Додамо, що стартував Клод 11-м, з відставанням від лідера в 54 секунди. Йоганнес Бьо змушений задовольнитися бронзою.

Зауважимо, що Себастьян Самуельссон відомий як непримиренний критик російських біатлоністів. На думку шведа, російську команду через систематичне порушення антидопінгового законодавства треба відлучити від міжнародних стартів повністю.

Українців у цій гонці переслідування було двоє. Обоє погіршили свої місця за підсумками спринту. Артем Прима після 20-го місця опустився на 26-те місце, а Дмитро Підручний – з 36-го на 38-ме.

О 16:15 на другому етапі Кубка світу в Контіолахті розпочнеться жіноча естафета. За Україну побіжать Дарина Блашко, Валентина Семеренко, Віта Семеренко і Олена Підгрушна.