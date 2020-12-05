З двома штрафними колами українки стали п’ятими в біатлонній естафеті Кубка світу

Наша команда мала шанси на перший у сезоні п’єдестал

Жіноча збірна України з біатлону посіла п’яте місце в першій у сезоні-2020/2021 естафеті у рамках другого етапу Кубка світу, який відбувається в фінському Контіолахті.

Після перших двох етапів, на яких за нашу команду бігли Дарина Блашко і Валентина Семеренко, українки трималися на четвертому місці. Блашко закрила усі мішені з допомогою лише одного додаткового набою, тоді як Валентина впоралася зі стрільбою, скориставшись чотирма зайвими патронами.

Віта Семеренко, яка бігла на третьому етапі, після стрільби лежачи, яку вона провела ідеально, взагалі вийшла на третє місце, але на стійці настріляла на коло штрафу. Так само з колом штрафу на стрільбі стоячи завершила перегони на останньому етапі Олена Підгрушна. Як наслідок, українки стали п’ятими з відставанням від переможниць у дві хвилини і 39 секунд.

А виграли естафету шведки, за яких бігли Йоанна Скоттгайм, Мона Брорссон, Ельвіра Еберґ і Ганна Еберґ. Вони стріляли без промахів, використавши вісім додаткових набоїв.

Друге місце, відставши на 9,6 секунди, посіли француженки, які були представлені Анаїс Бескон, Анаїс Шевальє-Буше, Гло Шевальє і Жюстін Брайзац. Вони відстрілялися чисто, використавши дев’ять зайвих патронів.

Третє місце посіли німкені Ванесса Гінц, Франціска Пройсс, Марен Гаммершмідт і Деніз Геррманн. Вони теж уникнули штрафних кіл, використавши при цьому 12 додаткових набоїв. Відставання від переможниць склало 43,9 секунди.

Завтра, 6 грудня, відбудуться дві заключних гонки другого етапу Кубка світу. О 13:45 естафету побіжать чоловіки, а о 16:15 гонку переслідування розпочнуть жінки.