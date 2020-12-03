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    Валентина Семеренко показала найкращий для українського біатлону виступ у поточному Кубку світу

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    Сестри Ганна і Ельвіра Еберґ вперше разом піднялися на п'єдестал Кубка світу - Валентина Семеренко показала найкращий для українського біатлону виступ у поточному Кубку світу
    Сестри Ганна і Ельвіра Еберґ вперше разом піднялися на п'єдестал Кубка світу
    Світлина - Instagram Ельвіри Еберґ

    Другу в сезоні перемогу здобула шведка Ганна Еберґ

    Олімпійська чемпіонка Ганна Еберґ виграла другий із двох проведених спринтів у Кубку світу-2020/2021.

    Щойно на старті другого етапу Кубка в фінському Контіолахті Ганна з чистою стрільбою випередила француженку Анаїс Шевальє-Буше, яка теж стріляла чисто, на 9,6 секунди. Третьою стала рідна сестра Ганни Ельвіра Еберґ. Вона з одним промахом відстала від другого місця на 23,3 секунди.

    А ось олімпійська чемпіонка Сочі-2014 в естафеті Валентина Семеренко продемонструвала найкращий у поточному кубковому сезоні результат для України. Відпрацювавши чисто на обох вогневих рубежах, Валентина посіла дев’яте місце. Її програш переможниці склав хвилину і півтори секунди.

    Також в очковій зоні фінішувало ще дві українки. Дарина Блашко з чистою стрільбою програла Ганні Еберґ хвилину і 21 секунду і стала 18-ю. Олена Підгрушна з одним промахом і відставанням у хвилину 31,7 секунди посіла 25-те місце.

    А ось ще дві наші співвітчизниці не потрапили в число 60-ти учасниць недільної гонки переслідування: Катерина Бех з двома промахами стала 63-ю, Юлія Джима з трьома – 66-ю.

    У суботу, 5 грудня, в Контіолахті проведуть гонку переслідування чоловіки. Старт – о 14:20. Жінки у суботу починаючи з 16:15 проведуть естафету.

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    Теги: біатлон Кубок світу Олена Підгрушна Валентина Семеренко Юлія Джима Ганна Еберґ Катерина Бех Дарина Блашко Анаїс Шевальє Ельвіра Еберґ
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