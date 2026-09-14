Чи бойкотуватиме Україна Олімпіаду-2028, якщо там буде прапор РФ? Відповідь міністра спорту

Літні Олімпійські ігри пройдуть у Лос-Анджелесі з 14 по 30 липня 2028 року

Бідний: Ми маємо бути присутні на міжнародних спортивних майданчиках

Очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний заявив, що Україна не бойкотуватиме Олімпіаду-2028, якщо на ній росіяни будуть виступати під своїм прапором. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.

У Бідного поцікавилися, чи розглядається можливість бойкоту Олімпіади-2028 в Лос-Анджелесі, якщо росіяни там будуть виступати під своїм прапором..

«Не розглядається. Ми маємо бути присутні на міжнародних спортивних майданчиках.

Не можна залишити цю арену для росіян, щоб вони розповідали про «русский мир», а самим самоліквідуватися і піти. Наші спортсмени мають піднімати наш прапор і на його тлі розповідати світу і далі про злочини росіян і українську боротьбу. Так вважає вся наша команда, і я думаю, що так вважає вся спортивна спільнота», – зазначив Бідний.

Літні Олімпійські ігри пройдуть у Лос-Анджелесі з 14 по 30 липня 2028 року. Кількість комплектів нагород, які розіграють у США, становитиме 351 – на 22 більше, ніж у Парижі-2024.

На Олімпіаді-2028 році кількість спортсменок уперше в історії перевищить кількість спортсменів. Також в оновленій програмі з'явиться шість нових змішаних дисциплін.

Загальна квота спортсменів у Лос-Анджелесі буде такою самою, як і на Олімпіаді у Парижі 2024 року –10,5 тисяч осіб. Однак, жінки отримають 5333 місця, а чоловіки – 5167. Це будуть перші Олімпійські ігри в історії, на яких буде більше жінок, ніж чоловіків.

Нагадаємо, форвардка Катерина Коваль приєдналася до Університету Бейлора в Національній асоціації студентського спорту (NCAA).

Українка приєдналася до «Беарз» після скандального відходу з Університету Луїзіани. Тамтешня команда підписала росіянку, а Коваль у відповідь вирішила негайно покинути команду. NCAA дозволила форвардці змінити прописку поза стандартним періодом переходів.