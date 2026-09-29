У Росії спортивні змагання були скасовані через високу активність ведмедів

Скайраннінг-гонка «Забіг на пік Чехова» мала відбутися 3 жовтня

Організатори скасували скайраннінг-гонку «Забіг на пік Чехова» на Сахаліні (РФ) через високу активність ведмедів. Про це повідомила пресслужба Федерації лижних перегонів, біатлону та альпінізму Сахалінської області, інформує «Главком».

Змагання були заплановані на 3 жовтня. Учасники мали подолати дистанцію 24 км, загальний набір висоти становив би 1350 метрів.

«Ми ухвалили це рішення з міркувань безпеки учасників, волонтерів та організаторів. У районі проведення забігу відзначається висока активність ведмедів. У таких умовах ми не можемо гарантувати вашу безпеку на маршруті. Нам дуже шкода, що обставини складаються саме так, але безпека учасників залишається головним пріоритетом», – йдеться у повідомленні організаторів.

Скайраннінг – екстремальний вид спорту, що поєднує біг та елементи альпінізму. Під час змагань відбувається швидкісне сходження і біг у високогір'ї технічно складними маршрутами.

Нагадаємо, казахстанську спортсменку Ясміну Токсанбаєву, яка здобула золоту медаль зі спортивної ходьби на Азійських іграх у Японії, позбавили нагороди через взуття, яке вона використала під час змагань.

У НОК Казахстану підтвердили, що після фінішу було проведено перевірку взуття, яка виявила, що кросівки Токсанбаєвої не перебувають у переліку моделей, схвалених World Athletics.

Згідно з чинними правилами World Athletics, результат спортсменки було визнано недійсним. Переможцем змагань у результаті було визнано представницю Китаю.