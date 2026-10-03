Ус стала віцечемпіонкою Суперкубка з веслувального слалому

Українська слаломістка тріумфально завершила сезон

Українська представниця веслувального слалому Вікторія Ус вдало виступила на змаганнях Суперкубка у китайському Ханчжоу, ставши віцечемпіонкою у дисципліні «байдарка». Про це повідомляє «Главком».

Перебіг змагань

У попередньому раунді Вікторія Ус змогла чисто пройти дистанцію і додати на другій частині дистанції, завдяки чому вона відіграла кілька позицій та стала сьомою. Цього вистачило для потрапляння до фіналу, куди виходили 10 найкращих. Серед них головними фаворитками були срібна призерка Чемпіонату світу 2026 Ева Лейбфарт, а також призерки етапів Кубка світу Ана Сатіла, Каміль Пріжан та Маржорі Деласус.

У фіналі Ус знову безпомилково пройшла дистанцію і знову змогла чудово пройти нижню частину каналу. Завдяки цьому вона мала перевагу навіть над тими, хто обходив її на понад секунду після першої позначки. Єдиною, хто зуміла обійти українку, стала саме американка Лейбфарт, яка виявилася швидшою на 2,11 секунди. Ус у підсумку стала другою, а Каміль Пріжан – третьою.

Суеркубок. Веслувальний слалом. Байдарка

Еві Лейбфарт (США) 64,28 секунди Вікторія Ус (Україна) +2,11 секунди Каміль Пріжан (Франція) +3,85 секунди

Що таке Суперкубок?

Суперкубок – це престижний турнір із веслувального спорту, у якому змагаються провідні представники веслування на байдарках і каное. Загальний призовий фонд змагань становить 130 тисяч доларів. Однією з головних особливостей цьогорічного Суперкубка стане дебют нового формату у веслувальному слаломі: два спортсмени одночасно долатимуть дистанцію за різними траєкторіями, рухаючись через спільні ворота на спуску та різні ворота на підйомі. У байдарках використовуватимуть човни для каяк-кросу зі стартовою рампою, а в каное – класичні човни C1 із традиційним стартом на воді. Загалом у турнірі виступлять 32 спортсмени, які змагатимуться за олімпійською системою на вибування: переможець кожного заїзду проходитиме до наступного раунду, аж поки не визначиться чемпіон.

Нагадаємо, що слаломістка Ус стала срібною призеркою дебютного етапу Кубка світу нового сезону.