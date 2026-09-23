Лукашина стала бронзовою призеркою молодіжного Чемпіонату Європи зі скелелазіння

У німецькому місті Аугсбург завершився молодіжний Чемпіонат Європи зі скелелазіння та юніорів у дисципліні «трудність»

Анастасія Лукашина стала бронзова призеркою Чемпіонату Європи зі скелелазіння серед молоді та юніорів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

У німецькому місті Аугсбург завершився молодіжний чемпіонат Європи зі скелелазіння та юніорів у дисципліні «трудність». Цьогорічна першість об'єднала 287 спортсменів із 32 країн континенту, які змагалися у трьох вікових категоріях – U17, U19 та U21. Серед учасників за нагороди боролися і 10 представників України.

Анастасія Лукашина, яка виступає у віковій групі U19, успішно подолала кваліфікацію та вийшла до вісімки фіналісток із третім результатом у півфіналі. У боротьбі за нагороди Анастасія зуміла дістатися до зачіпки 28+. Відтак спортсменка здобула бронзову медаль. Перші дві позиції дісталися представницям Великої Британії, які подолали 36+ і 36 позначок відповідно.

Ще одна представниця України Рафаель Казбекова зупинилася за крок від п'єдесталу. У фіналі вона подолала 28 зачіпок та посіла четверте місце.

Як повідомлялося, захисник національної збірної України з баскетболу Максим Шульга разом зі своїм клубом мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.