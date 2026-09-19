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Росія везе на Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики двох путіністок: деталі скандалу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Росія везе на Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики двох путіністок: деталі скандалу
Мельникова і Лістунова відомі своєю підтримкою диктатора Путіна та його війни проти України

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики пройде 17-25 жовтня у Роттердамі (Нідерланди)

Олімпійські чемпіонки зі спортивної гімнастики Ангеліна Мельникова та Вікторія Лістунова потрапили до заявки збірної Росії на Чемпіонат світу. Про це повідомляє «Главком».

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики пройде 17-25 жовтня у Роттердамі (Нідерланди). На ньому будуть розіграні перші командні квоти на Олімпійські ігри 2028 року.

Мельникова та Лістунова відомі своєю підтримкою диктатора Володимира Путіна та його війни проти України.

Підтримка війни Лістуновою

У 2022 році Лістунова з літерою «Z» на одязі разом з Володимиром Путіним брала участь у мітингу на підтримку війни.

Лістунова та Мельникова також в Instagram поширювали пост про збір коштів для російської гімнастки Кравченко, чий батько-окупант був ліквідований захисниками України.

Підтримка війни Мельниковою

Мельникову ЗМІ називають «Чемпіонкою терору» за її підтримку війни проти України. Вона брала участь у праймеріз путінської партії «Єдина Росія».

Варто зазначити, що Мельникова проводила «благодійне» тренування для дітей російських окупантів.

Крім того, Мельникова робила фото з літерою Z.

Як повідомлялося, у лютому цього року Україна запровадила санкції проти Мельникової.

Теги: спортивна гімнастика Ангеліна Мельникова спорт

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