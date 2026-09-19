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Словенець Тім Фарчник став новим очільником Міжнародного союзу біатлоністів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Словенець Тім Фарчник став новим очільником Міжнародного союзу біатлоністів
47-річний Фарчник з вересня 2022 року входив до складу виконкому IBU
фото: IBU

Фарчник був єдиним кандидатом на посаду президента IBU

Словенця Тіма Фарчника було обрано новим президентом Міжнародного союзу біатлоністів (IBU). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу IBU.

Вибори президента IBU відбулися під час конгресу у німецькому Берхтесгадені. Фарчник був єдиним кандидатом на посаду нового голови організації. Він змінив на цій посаді шведа Олле Даліна, який очолював IBU з 2018 року та не міг балотуватися на новий термін.

47-річний Фарчник з вересня 2022 року входив до складу виконкому IBU.

Нагадаємо, призупинення членства Росії та Білорусі в Міжнародному союзі біатлоністів (IBU) залишається чинним за підсумками голосування 17-го Конгресу IBU.

18 вересня на другому дні Конгресу IBU проходили голосування, серед них – щодо статусу Росії та Білорусі. За його підсумками призупинення членства Союзу біатлоністів Росії та Федерації біатлону Білорусі в IBU залишається чинним.

Це рішення діє з 2022 року, коли на Конгресі IBU в Зальцбурзі членство обох федерацій було призупинене. Тоді також визначили умови для його поновлення. Серед них – дистанціювання від війни в Україні та відсутність залучення спортсменів і представників федерацій до збройних сил.

У червні 2026 року Союз біатлоністів Росії надіслав до IBU документи про нібито виконання цих умов. Після їх розгляду Виконавча рада IBU встановила, що вимоги не виконані. Тому чинний статус залишається без змін.

Отже, рішення, ухвалене у 2022 році, залишається чинним і сьогодні.

Теги: біатлон спорт

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