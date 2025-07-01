Головна Спорт Новини
search button user button menu button

МОК прокоментував можливість участі росіян у Олімпіаді-2026

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
МОК прокоментував можливість участі росіян у Олімпіаді-2026
Олімпіада пройде з 6 до 22 лютого в Італії
фото: AP

У 2023 році МОК рекомендував допускати росіян до змагань у нейтральному статусі

У Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) повідомили, що рішення щодо участі російських спортсменів в Олімпіаді в Мілані залежатиме, зокрема, від зовнішніх факторів. Про це повідомляє «Главком».

Кірсті Ковентрі вступила на посаду голови Міжнародного олімпійського комітету 24 червня і змінила на цій посаді Томаса Баха, який очолював організацію з 2013 року.

Раніше вона заявила, що МОК не має дедлайну щодо фінального рішення щодо Росії в контексті Олімпіади у Мілані.

«Ми, безумовно, будемо брати до уваги в тому числі й зовнішні чинники того, що відбувається. Остаточне рішення може бути прийняте до кінця року, конкретних термінів зараз не можна дати з низки причин», – повідомили в МОК на запит російських пропагандистів.

У березні 2022 року МОК закликав усунути російських спортсменів від міжнародних турнірів через російську агресію проти України.

У 2023 році МОК рекомендував допускати росіян до змагань у нейтральному статусі.

Олімпіада пройде з 6 до 22 лютого в Італії.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Читайте також:

Теги: МОК Міжнародний олімпійський комітет Олімпіада олімпійські ігри спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Завдяки трьом перемогам у втішному етапі збірна України посіла 9-те місце на чемпіонаті світу
Україна посіла дев'яте місце на чемпіонаті світу з футзалу серед спортсменів з порушенням слуху
Сьогодні, 11:34
Україна завершила турнір з 7 срібними та 1 бронзовою нагородами
Євро з плавання до 23 років: Україна здобула вісім нагород
Вчора, 11:59
Василь Костюк підтримав створення дитячої збірної України з карате
Василь Костюк підтримав створення дитячої збірної України з карате
25 червня, 14:17
Бах заявив, що спортсмени у Парижі створили культуру миру
Експрезидент МОК назвав своє найбільше досягнення на посаді
24 червня, 17:10
З 14 по 19 червня італійська Генуя прийматиме чемпіонат Європи
Стала відома заявка України на чемпіонат Європи з фехтування
12 червня, 16:39
Щитков: Якщо показувати свою гру – все може скластися на нашу користь
Волейболіст збірної України прокоментував історичну перемогу в Лізі націй
12 червня, 13:56
На змаганнях під егідою World Boxing наші спортсмени здобули 12 медалей
Українські боксери здобули 12 нагород на турнірі в Нідерландах
10 червня, 22:54
Кірсті Ковентрі вступить на посаду голови Міжнародного олімпійського комітету 24 червня
Депутат Держдуми РФ назвав особу, яка може повернути Росію на міжнародні спортивні змагання
6 червня, 12:08
Україна розгромила Сербію
Збірна України із сокки вийшла до плей-оф Євро-2025
5 червня, 21:38

Новини

Призер Олімпіади з Росії погорів на вживанні допінгу
Призер Олімпіади з Росії погорів на вживанні допінгу
Юнацький чемпіонат Європи з баскетболу: розклад матчів жіночої збірної України
Юнацький чемпіонат Європи з баскетболу: розклад матчів жіночої збірної України
МОК прокоментував можливість участі росіян у Олімпіаді-2026
МОК прокоментував можливість участі росіян у Олімпіаді-2026
ФІДЕ дискваліфікувала 18-річного шахіста, який після поразки вдарив відеооператорку
ФІДЕ дискваліфікувала 18-річного шахіста, який після поразки вдарив відеооператорку
Костюк зазнала сенсаційної поразки у першому колі Вімблдону
Костюк зазнала сенсаційної поразки у першому колі Вімблдону
«Хотів померти». Легендарний футболіст згадав нереалізований пенальті у фіналі чемпіонату світу
«Хотів померти». Легендарний футболіст згадав нереалізований пенальті у фіналі чемпіонату світу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
255K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 липня: ситуація на фронті
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 липня 2025
24K
Черга на вихід. Парламент очікує на кадровий землетрус
18K
Антиросійський демарш Азербайджану. Або чому це наша війна також
16K
Спецпредставник Трампа відреагував на заяви Пєскова щодо переговорів
14K
Прогноз магнітних бур на 1-3 липня: якою буде сонячна активність

Новини

1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua