Олімпіада пройде з 6 до 22 лютого в Італії

У 2023 році МОК рекомендував допускати росіян до змагань у нейтральному статусі

У Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) повідомили, що рішення щодо участі російських спортсменів в Олімпіаді в Мілані залежатиме, зокрема, від зовнішніх факторів. Про це повідомляє «Главком».

Кірсті Ковентрі вступила на посаду голови Міжнародного олімпійського комітету 24 червня і змінила на цій посаді Томаса Баха, який очолював організацію з 2013 року.

Раніше вона заявила, що МОК не має дедлайну щодо фінального рішення щодо Росії в контексті Олімпіади у Мілані.

«Ми, безумовно, будемо брати до уваги в тому числі й зовнішні чинники того, що відбувається. Остаточне рішення може бути прийняте до кінця року, конкретних термінів зараз не можна дати з низки причин», – повідомили в МОК на запит російських пропагандистів.

У березні 2022 року МОК закликав усунути російських спортсменів від міжнародних турнірів через російську агресію проти України.

У 2023 році МОК рекомендував допускати росіян до змагань у нейтральному статусі.

Олімпіада пройде з 6 до 22 лютого в Італії.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.