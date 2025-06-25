Василь Костюк підтримав створення дитячої збірної України з карате

Створення дитячої збірної відповідає світовим тенденціям розвитку карате

Українська федерація карате (УФК) запроваджує резервну дитячу збірну України у вікових категоріях 10-13 років. Нову програму, покликану вивести розвиток дитячого карате в Україні на якісно новий рівень, вдалося реалізувати завдяки фінансовій підтримці мецената Василя Костюка.

Рішення про створення резервної збірної команди України з карате було ухвалене Президією УФК 16 травня 2025 року. Згідно з новим положенням, спортсмени віком 10-13 років, які станом на вересень очолюють національний рейтинг УФК, отримають статус кандидатів до резервної збірної та можливість представляти Україну на престижних міжнародних турнірах – зокрема, Polish Open 2025 (11-12 жовтня, Бєльсько-Бяла, Польща) та Karate 1 Youth League (4-7 грудня, Венеція, Італія).

Запровадження дитячої збірної відповідає світовим тенденціям розвитку карате. Всесвітня федерація карате вже активно розвиває категорії U14 (12-13 років), а турніри для дітей 10–13 років стали невід’ємною частиною календаря провідних міжнародних змагань.

Один з ініціаторів програми, член тренерського штабу збірної України Олександр Пікулін вважає, що ця ініціатива не лише мотивуватиме юних спортсменів, а й сприятиме підвищенню рівня тренерської роботи та залученню нових клубів і регіонів до національної команди.

«Це підвищить престиж дитячого спорту, активізує конкуренцію на турнірах і сформує якісний резерв для кадетської та юніорської збірної», – наголосив він.

Зі свого боку, меценат Василь Костюк запевнив, що й надалі підтримуватиме розвиток цього виду спорту в Україні.

«Підтримка молоді – наш обов’язок. Саме тому я підтримав цю ініціативу і вважаю важливим допомагати їй розвиватися й надалі. Ми не можемо чекати, поки талант проявить себе сам – його потрібно помітити, підтримати й створити умови для зростання. Резервна збірна з карате – це шанс для дітей повірити в себе, отримати досвід міжнародних змагань і зрозуміти, що їхні зусилля мають значення», – підкреслив він.