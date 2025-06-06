Депутат Держдуми РФ назвав особу, яка може повернути Росію на міжнародні спортивні змагання

Свищев очікує на зміну влади у МОК

Депутат Державної думи РФ Дмитро Свищев назвав особу, яка може повернути країну-агресора на міжнародні спортивні змагання. Про це повідомляє «Главком».

«Незабаром зміниться влада у МОК. Є надії та шанси на те, що новий президент організації Кірсті Ковентрі перегляне ставлення МОК до принципу допуску російських спортсменів. Тому все ще може змінитися на нашу користь щодо участі в Олімпійських іграх після того, як Ковентрі заступить на свою посаду. Вона може вплинути на наш допуск», – сказав Свищев.

Кірсті Ковентрі вступить на посаду голови Міжнародного олімпійського комітету 24 червня і змінить на цій посаді Томаса Баха, який очолював організацію з 2013 року.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.