Україна посіла дев'яте місце на чемпіонаті світу з футзалу серед спортсменів з порушенням слуху

У турнірі взяли участь 18 збірних, які були поділені на три групи

У Монтезільвано (Італія) завершився чемпіонат світу з футзалу серед спортсменів з порушенням слуху, що тривав із 14 до 27 червня. Про це повідомляє Главком з посиланням на УАФ.

У турнірі взяли участь 18 збірних, які були поділені на три групи. Збірна України потрапила до групи B, де її суперниками стали команди Кувейту, Швеції, Казахстану, Бразилії та Фінляндії.

За підсумками групового етапу, де українці здобули одну перемогу, одну нічию та тричі поступилися, синьо-жовті посіли 4-те місце у своєму секстеті та продовжили виступи у втішному раунді за 9-16 місця.

Груповий етап: Кувейт – Україна – 5:3, Швеція – Україна – 3:1, Україна – Казахстан – 1:1, Бразилія – Україна – 4:3, Україна – Фінляндія – 17:2.

Втішний раунд (за 9-16 місця): Україна – Аргентина – 5:2, Україна – Японія – 7:2, Україна – Казахстан – 6:2.

Завдяки трьом перемогам у втішному етапі збірна України посіла 9-те місце на чемпіонаті світу.

Склад збірної України: Олег Тріль (Тернопільська обл.), Єгор Третьяков (Одеська обл.), Сергій Баєв (Миколаївська обл.), Дмитро Климентьєв (Полтавська обл.), Іван Рудзевич (Тернопільська обл.), Олег Гринюк (Івано-Франківська обл.), Володимир Рій (Івано-Франківська обл.), Богдан Мищенко (Полтавська обл.), Дмитро Бєлоусов (Івано-Франківська обл.), Олександр Верещака (Полтавська обл.), Роман Стрийський (Полтавська обл.), Дмитро Українець (м. Київ).

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні.

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.