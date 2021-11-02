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    Скандал з антидопінговим центром: що робити Україні

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    Всесвітнє антидопінгове агентство знайшло порушення з боку антидопінгового центру України - Скандал з антидопінговим центром: що робити Україні
    Всесвітнє антидопінгове агентство знайшло порушення з боку антидопінгового центру України
    Фото з відкритих джерел

    Колишній міністр молоді і спорту Ігор Жданов розповів, які кроки треба робити країні, аби не наразитися на максимальні санкції

    Через скандал з Національним антидопінговим центром українські спортсмени можуть опинитися за бортом міжнародних змагань. До країни можуть застосувати санкції і наших спортсменів можуть позбавити можливості виступати під синьо-жовтим прапором. Що робити в цій ситуації, «Главкому» розповів член Ради засновників Всесвітнього антидопінгового агентства, колишній міністр молоді і спорту Ігор Жданов.

    «Перше – треба вступити в діалог з ВАДА. Домовитися про зустрічі, знайти змогу довести свою позицію. Обговорити ряд заходів, які Україна може виконати. Не поговорити та наобіцяти, а зробити. Якщо зайняти позицію страуса, то ВАДА таку поведінку не сприйме, – розповів Жданов. –Друге – поновити діалог стосовно нового антидопінгового законодавства. Привести відповідність Національного антидопінгового центру до статусу нового антидопінгового кодексу. І наглядову раду Центру зробити такою, щоб вона відповідала Кодексу».

    Чим може завершитися цей скандал і які наслідки він матиме для нашого спорту читайте в матеріалі: «Без прапора і гімну? Скандал з антидопінговим центром: чим це загрожує Україні».

    Раніше Всесвітнє антидопінгове агентство звинуватило антидопінговий центр України у порушенні кодексу організації. У 2019 році було розпочато розслідування, яке отримало назву «Операція «Геркулес». Центр звинувачують у тому, що він попереджав спортсменів про прибуття допінг-офіцерів.

    Директор Національного антидопінгового центру Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек подали у відставку.

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    Теги: допінг Олімпіада санкції Ігор Жданов Вадим Гутцайт
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    Скандал з антидопінговим центром: що робити Україні