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Збірна України з футболу здобула перемогу над Північною Македонією: результат матчу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Збірна України з футболу здобула перемогу над Північною Македонією: результат матчу
Матч завершився з рахунком 2:3 на користь України
фото: Reuters

Північна Македонія контролювала гру з рахунком 0:2, однак у другому таймі українська команда таки вирвала перемогу

Національна команда України виборола вольову перемогу в матчі третього туру кваліфікації перед Євро-2024 проти збірної Північної Македонії. Поєдинок завершився з рахунком 2:3. Про це пише «Суспільне спорт».

Північна Македонія – Україна 2:3

Голи: Барді, 31 (пенальті), Ельмас, 39 - Забарний, 62, Конопля, 68, Циганков, 83

Гра стартувала о 21:45 за київським часом у столиці Північної Македонії Скоп'є на полі стадіону «Тоше Проеськи». Це був перший офіційний поєдинок української команди під керівництвом нового головного тренера Сергія Реброва.

Північна Македонія провела перший тайм, контролюючи гру. Україна пропустила два голи. Спершу пенальті за гру рукою Миколою Матвієнком реалізував Барді. А під кінець першого тайму подвоїв перевагу дальнім ударом Ельмас.

Однак після перерви Україна змогла зрівняти рахунок. Першим відзначився Ілля Забарний, що пробив головою після подачі з кутового. Юхим Конопля подвоїв рахунок.

У фінальні 20 хвилин Україна отримала чисельну перевагу – Мусліу отримав червону картку. Після цього українці мали момент вийти вперед, однак Віктор Циганков пробив над перекладиною.

Урешті-решт Україна все ж виборола перемогу. Після навісу Михайла Мудрика до штрафного майданчика Віктор Циганков головою переправив м'яч у сітку.

Північна Македонія намагалася відігратися у заключні хвилини. Однак Україна втримала перевагу. Матч завершився з рахунком 2:3.

Зазначимо, що Україна розпочала відбір на Євро-2024 у березні. Тоді наша збірна поступилась Англії з рахунком 0:2. Після цього у червні команду очолив Сергій Ребров, а у першому товариському матчі українці зіграли в нічию 3:3.

Другий поєдинок наша збірна грала на виїзді проти Північної Македонії.

Нагадаємо, 33-річний вінгер (крайній півзахисник), капітан збірної України Андрій Ярмоленко залишає «Аль-Айн» з Абу-Дабі.

До слова, 12 червня у німецькому Бремені відбувся футбольний поєдинок збірної України з Німеччиною. Товариський матч завершився з рахунком 3:3.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт Збірна України Північна Македонія Сергій Ребров

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