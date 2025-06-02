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Молодіжна збірна України з футболу здобула перемогу в контрольній грі в Іспанії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Молодіжна збірна України з футболу здобула перемогу в контрольній грі в Іспанії
Україна здобула перемогу з рахунком 4:0, забитими м'ячами відзначилися В'юнник, Волошин, Ванат і Велетень

Наша команда здобула перемогу над ФК «Мурсія» (U-21) з рахунком 4:0

Молодіжна збірна України (U-21) у межах навчально-тренувального збору в Іспанії сьогодні, 2 червня, провела товариський поєдинок із місцевим ФК «Мурсія» (U-21). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Матч відбувся в Аліканте і став частиною підготовки до фінальної частини Євро-2025 (U-21). Наша команда здобула перемогу з рахунком 4:0, а забитими м'ячами відзначилися В'юнник, Волошин, Ванат і Велетень.

Генеральною ж репетицією перед фіналом європейської першості для підопічних Унаї Мельгоси стане товариський матч Іспанія (U-21) – Україна (U-21), який відбудеться 6 червня в іспанському місті Алькоркон на арені «Санто Домінго Стедіум». 

А потім молодіжна збірна України виступатиме у фінальному турнірі Євро-2025 (U-21) у Словаччині, де в межах групового раунду зіграє з командами Данії (12 червня), Фінляндії (15 червня) та Нідерландів (18 червня).

Нагадаємо, головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса назвав склад на товариський поєдинок з Іспанією, який стане для команди генеральною репетицією перед фінальним турніром Євро-2025 (U-21).

Наставник нашої молодіжної збірної запросив на збір 25 виконавців. До офіційної заявки на Євро-2025 (U-21), згідно з регламентом, мають потрапити 23 гравці. 

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Руслан Нещерет («Динамо» Київ), Георгій Єрмаков («Олександрія»), Владислав Крапивцов («Жирона», Іспанія).

Захисники: Арсеній Батагов («Трабзонспор», Туреччина), Артем Смоляков («Лос-Анджелес», США), Володимир Салюк («Металіст 1925» Харків), Едуард Козік («Колос» Ковалівка), Віталій Роман, Роман Дідик (обидва – «Рух» Львів), Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва – «Динамо» Київ), Ілля Крупський («Ворскла» Полтава).

Півзахисники: Антон Царенко («Лехія», Польща), Іван Варфоломєєв («Слован», Чехія), Владислав Велетень («Колос» Ковалівка), Ілля Квасниця, Олег Очеретько (обидва – «Карпати» Львів), Назар Волошин, Валентин Рубчинський, Максим Брагару, Володимир Бражко (усі – «Динамо» Київ), Олександр Яцик («Зоря» Луганськ), Борис Крушинський («Полісся» Житомир).

Нападники: Богдан В'юнник («Лехія», Польща), Владислав Ванат («Динамо» Київ).

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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